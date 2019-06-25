Футбол

Фарфан из-за травмы пропустит около шести месяцевNews.ru 04:54

Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной Перу Джефферсон Фарфан пропустит около полугода из-за травмы. Пока мы говорим о примерных сроках восстановления, опираясь на данные, которые нам присылают дистанционно.
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«Все серьезно». Кикнадзе — о травме Фарфана

Sport24.ru05:48

Василий Кикнадзе: Фарфан? Пока можно сказать, что все серьезно

Советский спорт06:06

Форвард «Локомотива» Фарфан получил серьёзную травму Кубке Америки

Sport.ruвчера в 16:14

СМИ назвали примерные сроки восстановления Фарфана

Матч ТВвчера в 21:41

Фарфан будет восстанавливаться после травмы от 6 до 8 месяцев

Чемпионатвчера в 19:45

Футболист «Локомотива» Фарфан из-за травмы пропустит около шести месяцев

ТАСС04:14

Источник: Фарфан может пропустить 6-8 месяцев

Спорт-Экспрессвчера в 19:06
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Энергетика

В Белоруссии назвали причину загрязнения нефтепровода «Дружба»

В Белоруссии заявили, что загрязнение польского участка нефтепровода "Дружба" 19 июня могло быть вызвано автоматическим выключением системы раскачки дренажных емкостей нефтеперекачивающей станции "Кобрин" в стране.
Обновлено в 04:53
Политика

Украинская делегация попросит Раду о выходе из ПАСЕ

Депутат Рады и член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец заявил, что украинская делегация обратится к Раде с просьбой рассмотреть возможность выхода Украины из ПАСЕ.
Обновлено в 05:53
Общество

Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки

В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на проживание чиновников во время командировок за рубежом около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Общество

Министр образования Хакасии приписала «Горе от ума» Радищеву

Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина в телеэфире сказала, что "Горе от ума" написал Александр Радищев.
Обновлено в 04:03
Технологии

Создано приложение, которое автоматически убирает людей с фотографии

Художник под ником damjanski вместе с друзьями создал приложение Bye Bye Camera, которое автоматически «вырезает» всех людей с фотографии.
Обновлено в 03:54
Политика

В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба

Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата Александра Шешеля на русском языке о Крыме.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия

Аппарат, убивший пациентку онкодиспансера в Воронеже, не был зарегистрирован

Пациентку раздавил аппарата лучевой терапии. Как оказалось, оборудование не было зарегистрировано на территории России.
Обновлено в 05:08
Политика

Сегодня истекает срок, отведенный России на освобождение украинских моряков

Сегодня истекает срок, отведенный России на освобождение украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 06:00
Политика

На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном

Обновлено в 04:05
Армия и оружие

Патрушев заявил, что Иран сбил беспилотник США над своей территорией

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил во вторник журналистам, что у него есть информация Минобороны России о том, что сбитый иранскими военными беспилотник США находился в воздушном пространстве Ирана.
Обновлено в 05:47
Происшествия

В Тольятти убит известный дзюдоист

По предварительной информации, поставщики овощей и фруктов не получили плату за товар. Итогом разборок стало убийство 27-летнего мужчины.
Обновлено в 03:56
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Недвижимость

Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых

Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено в 03:00
Баскетбол

Адетокунбо стал MVP регулярного сезона в НБА

Баскетболист Яннис Адетокунбо, выступающий в составе клуба «Милуоки Бакс», признан наиболее ценным игроком регулярного сезона в НБА.
Обновлено в 03:53
Политика

Президент Ирана назвал Белый дом «умственно отсталым»

Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал введение США против его страны новых санкций.
Обновлено в 05:52
Происшествия

В Самарской области задержали членов ОПГ с 10 кг героина

В Самарской области задержали лидера организованной преступной группировки и двух его сообщников. У них изъяли более 10 кг героина.
Обновлено в 02:25
Политика

В Роспотребнадзоре заявили об ухудшении качества грузинского вина

В ведомстве утверждают, что в период с 2014 по 2018 годы объем поставляемого в Россию некачественного грузинского вина увеличился в 2,9 раза до 203 тысяч литров.
Обновлено вчера в 09:35
Экономика

На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен

Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Сын Алибасова назвал бредом сообщения об инсценировке отравления

Сын Бари Алибасова в беседе с РИА Новости назвал бредом сообщения СМИ об инсценировке отравления продюсера.
Обновлено в 05:51
Футбол

Шунин продлил контракт с «Динамо» на 3 года

Обновлено вчера в 14:03
Наука

Ученые доказали, что китайцы и американцы мыслят по-разному

Серия простых логических тестов помогла психологам из Стэнфорда доказать, что американские и китайские дети учатся абстрактно мыслить и размышляют подобным образом совершенно по-разному.
Обновлено в 04:43
Политика

МИД Украины назвал решение ПАСЕ недопустимой уступкой России

Принятая Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюция «Усиление процесса принятия решения Парламентской ассамблеей относительно полномочий и голосования» является «недопустимой уступкой Российской Федерации», говорится в сообщении МИД Украины.
Обновлено в 02:00
Политика

Мэром Липецка стала Евгения Уваркина

Конкурировавшая с Евгенией Уваркиной замглавы Добровского района Татьяна Трубачева заявила, что главными проблемами современного Липецка она считает демографию и отток молодежи.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Взрывы на военном складе в Казахстане унесли жизни двух человек

Жертвами взрывов боеприпасов на военном складе на юге Казахстана стали два человека.
Обновлено в 01:54
Происшествия

DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море

Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Футбол

«Локомотив» поздравил Смолова с защитой кандидатской диссертации

Московский «Локомотив» перед тренировкой на сборах в Австрии поздравил нападающего железнодорожников Федора Смолова с защитой кандидатской диссертации.
Обновлено в 06:00
Спорт

Два российских биатлониста дисквалифицированы на 4 года за допинг

Российские биатлонисты Александр Печёнкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом разбирательства.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В поезде из Анапы в Екатеринбург отравились дети

Обновлено в 05:05
Космос

Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты

Обновлено в 00:32
Технологии

МТС впервые за 13 лет поменял логотип

Обновлено в 02:31
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Джефферсон Фарфан
Перуанский футболист
Перуанский футболист, игрок московского «Локомотива». Может сыграть как в полузащите, так и в нападении. Один из лидеров национальной сборной Перу.
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