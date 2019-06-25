Футбол
Фарфан из-за травмы пропустит около шести месяцевNews.ru 04:54
Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной Перу Джефферсон Фарфан пропустит около полугода из-за травмы. Пока мы говорим о примерных сроках восстановления, опираясь на данные, которые нам присылают дистанционно.
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Энергетика
В Белоруссии назвали причину загрязнения нефтепровода «Дружба»
В Белоруссии заявили, что загрязнение польского участка нефтепровода "Дружба" 19 июня могло быть вызвано автоматическим выключением системы раскачки дренажных емкостей нефтеперекачивающей станции "Кобрин" в стране.
Обновлено в 04:53
Политика
Украинская делегация попросит Раду о выходе из ПАСЕ
Депутат Рады и член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец заявил, что украинская делегация обратится к Раде с просьбой рассмотреть возможность выхода Украины из ПАСЕ.
Обновлено в 05:53
Общество
Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки
В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на проживание чиновников во время командировок за рубежом около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Общество
Министр образования Хакасии приписала «Горе от ума» Радищеву
Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина в телеэфире сказала, что "Горе от ума" написал Александр Радищев.
Обновлено в 04:03
Технологии
Создано приложение, которое автоматически убирает людей с фотографии
Художник под ником damjanski вместе с друзьями создал приложение Bye Bye Camera, которое автоматически «вырезает» всех людей с фотографии.
Обновлено в 03:54
Политика
В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба
Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата Александра Шешеля на русском языке о Крыме.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
Аппарат, убивший пациентку онкодиспансера в Воронеже, не был зарегистрирован
Пациентку раздавил аппарата лучевой терапии. Как оказалось, оборудование не было зарегистрировано на территории России.
Обновлено в 05:08
Политика
Сегодня истекает срок, отведенный России на освобождение украинских моряков
Сегодня истекает срок, отведенный России на освобождение украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Патрушев заявил, что Иран сбил беспилотник США над своей территорией
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил во вторник журналистам, что у него есть информация Минобороны России о том, что сбитый иранскими военными беспилотник США находился в воздушном пространстве Ирана.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В Тольятти убит известный дзюдоист
По предварительной информации, поставщики овощей и фруктов не получили плату за товар. Итогом разборок стало убийство 27-летнего мужчины.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Недвижимость
Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых
Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено в 03:00
Баскетбол
Адетокунбо стал MVP регулярного сезона в НБА
Баскетболист Яннис Адетокунбо, выступающий в составе клуба «Милуоки Бакс», признан наиболее ценным игроком регулярного сезона в НБА.
Обновлено в 03:53
Политика
Президент Ирана назвал Белый дом «умственно отсталым»
Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал введение США против его страны новых санкций.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Самарской области задержали членов ОПГ с 10 кг героина
В Самарской области задержали лидера организованной преступной группировки и двух его сообщников. У них изъяли более 10 кг героина.
Обновлено в 02:25
Политика
В Роспотребнадзоре заявили об ухудшении качества грузинского вина
В ведомстве утверждают, что в период с 2014 по 2018 годы объем поставляемого в Россию некачественного грузинского вина увеличился в 2,9 раза до 203 тысяч литров.
Обновлено вчера в 09:35
Экономика
На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен
Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Сын Алибасова назвал бредом сообщения об инсценировке отравления
Сын Бари Алибасова в беседе с РИА Новости назвал бредом сообщения СМИ об инсценировке отравления продюсера.
Обновлено в 05:51
Футбол
Шунин продлил контракт с «Динамо» на 3 года
Обновлено вчера в 14:03
Наука
Ученые доказали, что китайцы и американцы мыслят по-разному
Серия простых логических тестов помогла психологам из Стэнфорда доказать, что американские и китайские дети учатся абстрактно мыслить и размышляют подобным образом совершенно по-разному.
Обновлено в 04:43
Политика
МИД Украины назвал решение ПАСЕ недопустимой уступкой России
Принятая Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюция «Усиление процесса принятия решения Парламентской ассамблеей относительно полномочий и голосования» является «недопустимой уступкой Российской Федерации», говорится в сообщении МИД Украины.
Обновлено в 02:00
Политика
Мэром Липецка стала Евгения Уваркина
Конкурировавшая с Евгенией Уваркиной замглавы Добровского района Татьяна Трубачева заявила, что главными проблемами современного Липецка она считает демографию и отток молодежи.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Взрывы на военном складе в Казахстане унесли жизни двух человек
Жертвами взрывов боеприпасов на военном складе на юге Казахстана стали два человека.
Обновлено в 01:54
Происшествия
DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море
Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Футбол
«Локомотив» поздравил Смолова с защитой кандидатской диссертации
Московский «Локомотив» перед тренировкой на сборах в Австрии поздравил нападающего железнодорожников Федора Смолова с защитой кандидатской диссертации.
Обновлено в 06:00
Спорт
Два российских биатлониста дисквалифицированы на 4 года за допинг
Российские биатлонисты Александр Печёнкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом разбирательства.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В поезде из Анапы в Екатеринбург отравились дети
Обновлено в 05:05
Космос
Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
Обновлено в 00:32
Технологии
МТС впервые за 13 лет поменял логотип
Обновлено в 02:31