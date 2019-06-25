Футбол

Фарфан может пропустить несколько месяцевСоветский спорт вчера в 18:47

Нападающему Локомотива Джефферсону Фарфану может потребоваться операция, утверждает журналист ESPN Энрике де ла Роса. В этом случае форвард может пропустить несколько месяцев.
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Футболист «Локомотива» Фарфан из-за травмы пропустит около шести месяцев

ТАСС04:14

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Чемпионатвчера в 19:45

Фарфан может не выйти на поле в этом году

Sport24.ruвчера в 18:24

СМИ назвали примерные сроки восстановления Фарфана

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Фарфан может пропустить несколько месяцев

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Форвард «Локомотива» Фарфан получил серьёзную травму Кубке Америки

Sport.ruвчера в 16:14

Источник: Фарфан может пропустить 6-8 месяцев

Спорт-Экспрессвчера в 19:06
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Армия и оружие

Минобороны РФ и ОСК подпишут контракт ещё на два «Борея» и два «Ясеня»

Министерство обороны РФ и Объединённая судостроительная компания (ОСК) подпишут контракт на создание ещё двух подводных крейсеров «Борей-А» и двух атомных многоцелевых подлодок «Ясень-М».
Обновлено в 02:49
Политика

Восстановление России в ПАСЕ отложили

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и военных действий на юго-востоке Украины.
Обновлено в 04:29
Общество

Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета

Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.
Обновлено в 02:58
Политика

МИД подтвердил возможность встречи Путина и Трампа на G20 в Осаке

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке, скорее всего, состоится.
Обновлено в 03:40
Общество

Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»

Обновлено в 02:17
Экономика

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт

Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Число погибших от взрывов в Казахстане выросло

Обновлено в 00:00
Армия и оружие

В России создали беспилотник-шпион в виде совы

Обновлено в 03:37
Культура

Джанет Джексон не обсуждает своего брата во время интервью

Сестра Майкла Джексона сообщила, что наследие ее брата «будет продолжаться», но обсуждать обвинения ее брата в сексуальном насилии она не будет.
Обновлено вчера в 12:06
Футбол

Бикфалви рассчитывает получить приз Пушкаша

Напомним, премия Ференца Пушкаша вручается ежегодно ФИФА автору самого красивого гола.
Обновлено в 04:04
Экономика

Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России

Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Футбол

Определились все участники четвертьфинала Кубка Америки

В четвертьфинале Кубка Америки сыграют победители трех групп — Бразилия, Колумбия и Уругвай, занявшие вторые места Венесуэла, Аргентина и Чили, а также Перу и Парагвай, оказавшиеся на третьих местах в группах А и С. В заключительных матчах группового этапа сыграли Уругвай — Чили и Япония — Эквадор.
Обновлено вчера в 22:04
Футбол

Бузова предложила работу Глушакову

Обновлено в 03:07
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Общество

Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку упало почти на треть

Число выпускников, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов, уменьшилось почти на 30% по сравнению с 2018 годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия

DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море

Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Происшествия

Ловца покемонов в храме задержали за пикет на Красной площади

Обновлено в 03:41
Космос

«Роскосмос» опроверг данные о нештатной ситуации при посадке «Союза»

Ранее в ходе трансляции на сайте NASA комментатор сказал, что произошёл отказ основного коллектора двигательной установки корабля, однако автоматика успешно перешла на резервный коллектор.
Обновлено в 04:27
Происшествия

В Китае мужчина поймал выпавшего из окна ребенка

Житель китайской провинции Гуйчжоу на лету поймал ребенка, выпавшего из окна третьего этажа, сообщило 24 июня агентство CCTV+.
Обновлено вчера в 20:47
Здоровье

Более 90% медиков целевого набора остаются работать в своих больницах

Более 90% медиков, которые получили высшее образование благодаря системе целевого набора, продолжают работать в российских больницах, которые направляли их в вуз, после окончания обязательного срока, сообщил ТАСС замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 01:24
Наука

Ученые обнаружили в Якутии обработанный человеком бивень мамонта

Палеонтологи Академии наук Якутии во время экспедиции на острове Котельный Новосибирских островов обнаружили скелет мамонта и бивень весом более 23 кг, на котором обнаружены следы обработки, совершенной, предположительно, древним человеком.
Обновлено вчера в 03:22
Происшествия

Членов ОПГ с 10 кг героина задержали в Самарской области

Сотрудники ФСБ пресекли канал поставок наркотиков, организованный преступной группой, и изъяли более 10 кг героина в Самарской области.
Обновлено в 03:26
Общество

В России предложили составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий

Кроме создания шорт-листа дефицитных рабочих профессий, Зубарев предлагает обновить образовательные программы в ссузах (средних специальных учебных заведениях), наладить контакт между учебными заведениями и работодателями, а также провести масштабную рекламную кампанию для повышения престижа рабочих профессий.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат

Хлебокомбинат в Сергиевом Посаде, который из-за финансовых проблем приостановил свою работу в мае, возобновил производство, заявил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.
Обновлено в 04:04
Энергетика

Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо

Правительство не намерено продлевать с нефтяными компаниями соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 04:37
ЖКХ

«Сдули весь воздух»: Беглов объяснил снижение некоторых тарифов ЖКХ

Беглов объяснил, что добиться такого результата удалось благодаря устранению «бесхозяйственности», если не сказать хуже.
Обновлено в 03:26
Авто

В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota

В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

27-летний дзюдоист Евгений Кушнир погиб в уличной драке. Об этом сообщает издание "Регион online".
Обновлено вчера в 15:01
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Перуанский футболист, игрок московского «Локомотива». Может сыграть как в полузащите, так и в нападении. Один из лидеров национальной сборной Перу.
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