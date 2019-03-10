Футбол
Фарфан и Смолов принесли «Локомотиву» победу над «Анжи»Soccer.ru вчера в 15:53
|21′
Джефферсон Фарфан
Евгений Гапон
|28′
|29′
Антон Миранчук
Камиль Закиров
|69′
Shakhban Gaydarov
Иван Иванченко
|72′
Камиль Закиров
Павел Долгов
|76′
|79′
Федор Смолов
|82′
Антон Миранчук
Брайан Идову
Гаэль Ондуа
Никита Андреев
|84′
|85′
Джефферсон Фарфан
Khvicha Kvaratskhelia
|88′
Алексей Миранчук
Роман Тугарев
Анжи
Расстановка 5‑3‑2
22
Дюпин
13
Гиголаев
3
Удалый
28
Калошин
21
Белоруков
30
Гапон
19
Долгов
23
Андреев
74
Иванченко
9
Понсе
10
Кацаев
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
14
Чорлука
5
Хёведес
21
Kvaratskhelia
67
Тугарев
7
Крыховяк
6
Баринов
3
Идову
9
Смолов
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
В поединке 19-го тура РПЛ "Локомотив" не без труда обыграл "Анжи". "Железнодорожники" сравнялись по очкам со "Спартаком" (4-е место), а махачкалинский клуб остается 14-м.
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