Футбол

Фарфан и Смолов принесли «Локомотиву» победу над «Анжи»Soccer.ru вчера в 15:53

Анжи — Локомотив
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Анжи Арена»
21′
Джефферсон Фарфан
Евгений Гапон
28′
29′
Антон Миранчук
Камиль Закиров
69′
Shakhban Gaydarov
Иван Иванченко
72′
Камиль Закиров
Павел Долгов
76′
79′
Федор Смолов
82′
Антон Миранчук
Брайан Идову
Гаэль Ондуа
Никита Андреев
84′
85′
Джефферсон Фарфан
Khvicha Kvaratskhelia
88′
Алексей Миранчук
Роман Тугарев
В поединке 19-го тура РПЛ "Локомотив" не без труда обыграл "Анжи". "Железнодорожники" сравнялись по очкам со "Спартаком" (4-е место), а махачкалинский клуб остается 14-м.
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