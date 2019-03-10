Футбол
Фарфан и Смолов принесли «Локомотиву» победу над «Анжи»Soccer.ru вчера в 15:53
|21′
Джефферсон Фарфан
Евгений Гапон
|28′
|29′
Антон Миранчук
Камиль Закиров
|69′
Shakhban Gaydarov
Иван Иванченко
|72′
Камиль Закиров
Павел Долгов
|76′
|79′
Федор Смолов
|82′
Антон Миранчук
Брайан Идову
Гаэль Ондуа
Никита Андреев
|84′
|85′
Джефферсон Фарфан
Khvicha Kvaratskhelia
|88′
Алексей Миранчук
Роман Тугарев
Анжи
Расстановка 5‑3‑2
22
Дюпин
13
Гиголаев
3
Удалый
28
Калошин
21
Белоруков
30
Гапон
19
Долгов
23
Андреев
74
Иванченко
9
Понсе
10
Кацаев
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
14
Чорлука
5
Хёведес
21
Kvaratskhelia
67
Тугарев
7
Крыховяк
6
Баринов
3
Идову
9
Смолов
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
В поединке 19-го тура РПЛ "Локомотив" не без труда обыграл "Анжи". "Железнодорожники" сравнялись по очкам со "Спартаком" (4-е место), а махачкалинский клуб остается 14-м.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 00:18, Ашберн
Происшествия
Китай ввел запрет на использование самолетов Boeing
Власти КНР ввели временный запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы в Эфиопии.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Кузнецова отреагировала на ситуацию с брошенной в квартире девочкой
Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с пятилетней девочкой, которую обнаружили в квартире в Москве с признаками истощения, сообщает институт уполномоченных по правам ребенка в Facebook.
Обновлено вчера в 18:22
Политика
Россия стала одним из основных экспортеров вооружения в мире
По данным экспертов, за минувшие пять лет Россия поставила основные вооружения в 48 стран мира (55% общего объема пришлись на Индию, Китай и Алжир).
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
В Мексике бандиты похитили пассажиров автобуса
Почти два десятка пассажиров автобуса были похищены бандитами в мексиканском штате Тамаулипас.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
Сильный пожар произошел на нефтезаводе в Комсомольске-на-Амуре
Сильное возгорание произошло в понедельник днем на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае.
Обновлено вчера в 23:43
Спорт
Чемпионка мира по велотреку Келли Кэтлин покончила с собой в 23 года
Трехкратная чемпионка мира по велоспорту на треке американка Келли Кэтлин покончила с собой в возрасте 23 лет.
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Названы вероятные места для побега Порошенко
В случае, если украинский лидер Петр Порошенко проиграет на предстоящих президентских выборах, он может бежать либо в Испанию, либо в Молдавию.
Обновлено вчера в 20:49
Политика
ГИБДД предложила ставить в пассажирских автобусах подушки безопасности
ГИБДД предлагает внести в госстандарт требование об оборудовании пассажирских автобусов подушками безопасности.
Обновлено в 00:07
Происшествия
Пассажир на две минуты опоздал на разбившийся в Эфиопии самолет
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
В Бурятии в подъезде нашли брошенного младенца
Жительница одного из многоквартирных домов в Северо-Байкальске в Бурятии нашла в подъезде дома брошенного младенца, сообщили РИА Новости в МВД республики.
Обновлено вчера в 23:54
Спорт
Биатлонист Гараничев пробежал два штрафных круга после одного промаха
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Гуайдо намерен ввести режим ЧП в Венесуэле
Хуан Гуайдо намерен просить Национальную ассамблею ввести режим ЧП на территории Венесуэлы из-за массового отключения электричества.
Обновлено вчера в 23:09
Политика
В Раде рассказали, как Украина стала «заложником Кремля»
Депутат Верховной рады Эдуард Леонов заявил, что Украина стала "заложником Кремля" в 1945 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:33
Общество
Микрозаймы на подарки к 8 Марта вряд ли будут погашены полностью
Решение об оформлении микрозайма на подарки в праздники принимается на эмоциях, поэтому он не относится к категории полностью погашаемым, сообщил РИА Новости директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Армия взяла под охрану энергосистему Венесуэлы
Обновлено вчера в 21:45
Экономика
Самой дорогой трассе России нашли новый источник финансирования
Росавтодор представил новую концепцию самого дорогой автомагистрали страны в Минтранс, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:39
Религия
У православных верующих начинается Великий пост
Накануне, в Прощеное воскресенье, патриарх Кирилл отслужил вечерню с чином прощения в храме Христа Спасителя и благословил православных верующих на начинающийся Великий пост.
Обновлено вчера в 18:26
Политика
Депутат Рады рассказал о последствиях нового майдана
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович оценил последствия возможного третьего майдана для Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:31
Авто
Названы оптимальные для российских дорог автомобили
Обновлено вчера в 17:35
Общество
Почти 80 счетов заблокированы в учреждениях Забайкалья
Почти 80 счетов муниципальных учреждений заблокированы в Забайкальском крае. Преимущественно, это учреждения образования.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
В Москве прошел согласованный с властями митинг за свободный интернет
Обновлено в 16:02 В столице на проспекте Сахарова прошел митинг за свободный интернет.
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Европа сама отвернулась от России, заявил немецкий политик
Президент России Владимир Путин в начале своего президентства был настроен на сближение с Европой, и даже был готов обсуждать членство в НАТО, однако Европа отвернулась от него и России.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
Попытавшийся проглотить дайвера кит попал на видео
Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф попал в пасть кита у берегов ЮАР. Об инциденте он рассказал телеканалу Barcroft Animals.
Обновлено вчера в 12:50
Здоровье
Минздрав хочет избавить пациентов от навязывания платных медуслуг
В пресс-службе Минздрава заявили, что часто бывает так, что врачи навязывают гражданам платные услуги.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
Ягуар в зоопарке напал на любительницу селфи
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
В Петербурге при падении рекламного щита пострадали два человека
В Санкт-Петербурге в результате падения рекламного щита из-за сильного ветра два человека получили травмы.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
В авиакатастрофе в Эфиопии погиб известный тверской парашютист
Известный тверской парашютист Сергей Вяликов погиб при крушении самолета компании Ethiopian Airlines, выполнявшего рейс из Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби.
Обновлено вчера в 15:25
Здоровье
Прокуратура Колымы выявила нарушения требований к питанию в больнице
Прокурор района возбудил дело об административном правонарушении в отношении заместителя главврача по медицинской части, сообщает пресс-служба прокуратуры Колымы.
Обновлено в 00:13
Происшествия
После аварии на АЭС в Фукусиме в свои дома не вернулись 52 тысячи человек
Обновлено вчера в 22:49
Здоровье
Минздрав хочет изменить программу диспансеризации
Минздрав планирует изменить программу госгарантий в рамках прохождения диспансеризации на 2019-2021 годы.
Обновлено вчера в 23:34