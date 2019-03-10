Футбол

Голы Фарфана и Смолова принесли победу «Локомотиву» в матче с «Анжи»Чемпионат вчера в 15:53

Анжи — Локомотив
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Анжи Арена»
21′
Джефферсон Фарфан
Евгений Гапон
28′
29′
Антон Миранчук
Камиль Закиров
69′
Shakhban Gaydarov
Иван Иванченко
72′
Камиль Закиров
Павел Долгов
76′
79′
Федор Смолов
82′
Антон Миранчук
Брайан Идову
Гаэль Ондуа
Никита Андреев
84′
85′
Джефферсон Фарфан
Khvicha Kvaratskhelia
88′
Алексей Миранчук
Роман Тугарев
В матче 19-го тура чемпионата России московский «Локомотив» обыграл махачкалинский «Анжи» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Каспийске на стадионе «Анжи Арена». Счёт был открыт в середине первого тайма. Гол забил Джефферсон Фарфан, которому ассистировал Фёдор Смолов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Локомотив» победил «Анжи» благодаря голам Фарфана и Смолова

Sportbox.RUвчера в 15:54

«Локомотив» обыграл «Анжи» и снова догнал «Спартак»

Спорт-Экспрессвчера в 15:53

«Локомотив» обыграл «Анжи» и догнал «Спартак» в таблице

Sports.ruвчера в 15:55

Фарфан и Смолов помогли «Локомотиву» победить. Лучшие моменты матча с «Анжи»

Матч ТВвчера в 16:11

Смолов наконец-то забил и отдал! Но он все еще не подходит «Локомотиву»

Советский спортвчера в 16:52

Видео: гол Смолова в стиле Месси и его суперпас на 60 метров

Чемпионатвчера в 16:32

«Анжи» — «Локомотив» — 0:2. Видеообзор матча 19-го тура РПЛ

Sport24.ruвчера в 16:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 04:48, Ашберн
Происшествия

Сбербанк подтвердил гибель сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии

Обновлено в 03:06
Происшествия

В ТЦ «Москва» и на рынке «Садовод» проходят обыски

Полиция, ФСБ и Росгвардия проводят операции в ТЦ «Москва» в Люблино, на рынке «Садовод» и еще нескольких объектах.
Обновлено в 04:09
Экономика

Контракт на самую дорогую дорогу в России может получить «Мостотрест»

Контракт на строительство самой дорогой автомагистрали в России Джубга – Сочи может получить Мостотрест Аркадия Ротенберга, сообщила газета "Ведомости".
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес

Певица Юлия Началова попала в реанимацию

Обновлено в 02:39
Происшествия

Прокуратура попросила приговорить Оюба Титиева к четырем годам

Прокурор попросил Шалинский суд Чечни приговорить главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева к четырем годам колонии общего режима.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Самолет, летевший из Сургута в Таиланд, вынужденно сел в Красноярске

Обновлено в 03:07
Экономика

Visa повысит предельную сумму для покупок без ПИН-кода

Международная платежная система Visa с 13 апреля повысит лимит платежа по картам без введения пин-кода с тысячи до трех тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 04:18
Политика

Россия вошла в число основных экспортеров вооружения в мире

По данным экспертов, за минувшие пять лет Россия поставила основные вооружения в 48 стран мира (55% общего объема пришлись на Индию, Китай и Алжир).
Обновлено вчера в 21:58
Общество

Директор школы назвал акцию пятиклассников «Без баб» простой шалостью

Обновлено в 04:21
Общество

Черные коллекторы организуют нелегальные колл-центры

Для большей эффективности взыскания черные коллекторы представлялись сотрудниками различных силовых структур и Федеральной службы судебных приставов (ФССП), а также угрожали жизни и здоровью должников.
Обновлено вчера в 18:40
Общество

Граждане России смогут пройти тест на ВИЧ прямо на рабочем месте

Граждане России смогут пройти тест на ВИЧ и получить консультацию по вопросам заболевания, находясь на рабочем месте.
Обновлено в 04:27
Происшествия

На трассе во Владивостоке опрокинулся военный автомобиль «Панцирь-С1»

На автомобильной трассе Седанка - Патрокл во Владивостоке опрокинулся шедший от острова Русского военный автомобиль, предположительно "Панцирь-С1", сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:42
Спорт

Чемпионка мира по велотреку Келли Кэтлин покончила с собой в 23 года

Трехкратная чемпионка мира по велоспорту на треке, серебряная призерка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Келли Кэтлин покончила жизнь самоубийством в возрасте 23 лет.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Названы вероятные места для побега Порошенко

В случае, если украинский лидер Петр Порошенко проиграет на предстоящих президентских выборах, он может бежать либо в Испанию, либо в Молдавию.
Обновлено вчера в 20:49
Политика

В Раде заявили, что Украина стала «заложником Кремля» в 1945 году

Депутат Верховной рады Эдуард Леонов выразил мнение, что Украина стала «заложником Кремля» в 1945 году из-за разницы в часовых поясах.
Обновлено вчера в 19:52
Армия и оружие

Минобороны опровергло информацию об авиаударах по Идлибу

Минобороны подчеркнуло, что российская авиация «никаких ударов по целям в зоне деэскалации Идлиб не наносила».
Обновлено в 03:55
Происшествия

Новые записи с пытками в ярославских колониях опубликовали СМИ

Обновлено в 04:38
Политика

Военные атташе США впервые не пришли на брифинг главы комитета Госдумы

Военные атташе США, аккредитованные в Москве, впервые не явились на традиционный брифинг главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, который проходит в понедельник.
Обновлено в 03:38
Происшествия

СК попросил заочно арестовать экс-главу банка «Открытие»

Следственный комитет РФ настаивает на заочном аресте экс-главы банка "Открытие" Евгения Данкевича, объявленного в розыск за растрату 34 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 03:36
Общество

Самые бедные учителя в России живут в Карачаево-Черкесии

Еще в 2016 году отмечалось, что самыми «бедными» педагогами в СКФО являются учителя Дагестана, уровень зарплат которых составлял в среднем 20 201 рубль.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Бурятии ищут мать брошенного в подъезде младенца

В Северобайкальском районе Бурятии следователи разыскивают мать найденного в подъезде одного из жилых домов новорожденного живого мальчика, сообщает пресс-служба регионального главного управления СКР.
Обновлено в 01:19
Общество

Яровая предлагает запретить передачу коллекторам долгов по ЖКХ

В понедельник вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила к рассмотрению законопроект, который запрещает передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Суд оправдал подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына

В Малайзии суд снял обвинения с гражданки Индонезии Сити Аисьи, которая была подозреваемой по делу об убийстве Ким Чен Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

Амстердамский суд проведет слушания по делу о скифском золоте

Слушания по делу о музейной коллекции скифского золота, права на которую предъявляют как крымские музеи, так и власти Украины, пройдут 11 марта в Амстердаме.
Обновлено в 04:32
Авто

Названы оптимальные для российских дорог автомобили

Обновлено вчера в 11:43
Политика

OMV: любой трубопровод в Австрию является хорошим

В Австрии приветствуют возможную реализацию проекта трубопровода «Турецкий поток». Об этом заявил глава австрийской OMV Райнер Зеле.
Обновлено в 03:09
Спорт

Биатлонист Гараничев пробежал два штрафных круга после одного промаха

Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

На НПЗ в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар

Обновлено в 00:19
Здоровье

В России снизилась смертность от употребления алкоголя

На две тысячи снизилось число летальных исходов от употребления алкоголя и его аналогов в РФ, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Кузнецова отреагировала на ситуацию с брошенной в квартире девочкой

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с пятилетней девочкой, которую обнаружили в квартире в Москве с признаками истощения, сообщает институт уполномоченных по правам ребенка в Facebook.
Обновлено вчера в 18:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фёдор Смолов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского «Локомотива» и сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Джефферсон Фарфан
Перуанский футболист
Перуанский футболист, игрок московского «Локомотива». Может сыграть как в полузащите, так и в нападении. Один из лидеров национальной сборной Перу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное