Фарфан и Куэва вошли в заявку сборной Перу на Кубок Америки-2019ProstoProSport 01:08

Что касается Куэвы, то хавбек «быков» отыграл 23 матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Добавим, что Кубок Америки-2019 пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. На групповом этапе сборная Перу сыграет с командами Венесуэлы, Боливии и Бразилии.

Фарфан и Куэва вошли в заявку сборной Перу на Кубок Америки-2019

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