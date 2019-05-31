Футбол

Фарфан и Куэва вошли в заявку сборной Перу на Кубок Америки-2019ProstoProSport 01:08

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Форвард московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан получил вызов в сборную Перу на Кубок Америки-2019. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. Отмечается, что в расположение сборной также отправился полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва.
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