Футбол
Фарфан и Куэва включены в заявку сборной Перу на Кубок Америки-2019Sport24.ru 01:04
Форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан и полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва, выступающий на правах аренды за «Сантос», вошли в заявку сборной Перу на Кубок Америки-2019. Всего в заявку попали 23 футболиста, сообщается на странице сборной в твиттере.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 04:43, Ашберн
Экономика
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Обновлено вчера в 19:15
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Украина пропустила встречу глав правительств стран СНГ
Глава исполкома – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев выразил сожаление о том, что представитель Украины в очередной раз не явился на заседание Совета глав правительств СНГ, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 04:06
Здоровье
Как защититься от рака груди после 35 лет, рассказали медики
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия
Шестилетний ребенок утонул в реке Луга в Ленобласти
«Дети зашли в воду, где младшего ребенка понесло по течению реки, он не смог выбраться и утонул», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.
Обновлено в 03:31
Общество
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Обновлено вчера в 15:05
Политика
В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам
Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Кино
Вышел тизер-трейлер мультфильма «Вперед» от Pixar
В YouTube опубликован тизер-трейлермультфильма «Вперед» от сдудии Pixar. Мировая премьера мультфильма намечена на март 2020 года.
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Политика
Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДР
Власти Южной Кореи не имеют официального подтверждения информации одной из местных газет о том, что в КНДР якобы казнили спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля за провал американо-северокорейского саммита в Ханое, сообщили по телефону РИА Новости в министерстве по делам национального объединения Республики Корея.
Обновлено в 03:39
Политика
Парламент Петербурга назначил выборы губернатора на 8 сентября
Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в целом закон о назначении выборов высшего должностного лица субъекта Федерации — губернатора Санкт-Петербурга — на воскресенье, 8 сентября 2019 года.
Обновлено в 03:39
Общество
В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге
Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 03:22
Музыка
Брат участницы шоу «Голос» написал заявление на Алсу и ее мужа
Обновлено в 04:04
Политика
Премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения MH17
Малазийский премьер Махатхир Мохамад усомнился в итогах расследования по делу о крушении малазийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Броневик технической разведки МТР-К поступит на вооружение в 2020 году
В военном ведомстве подчеркнули, что новейший МТР-К поступит на вооружение ВС России в 2020 году, после проведения государственных испытаний.
Обновлено в 02:39
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Глава администрации Анапы Юрий Поляков распорядился отменить электронные торги, предусматривающие закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой", сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика
Назван самый богатый ректор в России
Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
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Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Технологии
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Устройство представляет собой камеру размером со смартфон, которая устанавливается в автомобиле напротив водителя и анализирует уровень его внимания на дороге с помощью технологий компьютерного зрения.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
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Незаконный вывоз бивней мамонта предотвратили полицейские совместно с сотрудниками ФСБ в Смоленской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:04
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено 29 мая в 10:08
Политика
Лавров: власти Косово совсем отбились от рук
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал обострение ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.
Обновлено в 01:47
Политика
В Энгельсском районе Александра Стрелюхина заменит Дмитрий Тепин
Как стало известно ИА "Взгляд-инфо", освободившееся кресло главы Энгельсского района займет нынешний министр строительства и ЖКХ области Дмитрий Тепин.
Обновлено в 00:51
Армия и оружие
Летчик-испытатель назвал преимущества Су-57
Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о преимуществах российского истребителя Су-57.
Обновлено в 01:41
Политика
ВЦИОМ по просьбе Кремля объяснил падение рейтинга доверия Путину
Федоров связал падение рейтинга доверия Путину с неверием россиян в то, что их жизнь станет лучше.
Обновлено вчера в 09:28
Экономика
Госдума предложит запретить краудфандинг для долевого строительства
Госдума планирует ввести запрет на привлечение инвестиций в недвижимость с помощью краудфандинга (формы коллективного финансирования проектов), следует из последней версии законопроекта о краудфандинговых платформах, готовящегося ко второму чтению.
Обновлено в 03:02
Интернет
Apple, Google и Microsoft отказались предоставлять данные спецслужбам
Авторами эссе являются сотрудники GCHQ Иэн Леви и Криспин Робинсон.
Обновлено в 04:05
Экономика
Би-би-си назвала водителя автобуса совладельцем подрядчика «Газпрома»
«МК-3» владеет 26% «Газстройпрома» — компании, которая, как писал в конце марта РБК, планирует выкупить крупнейших подрядчиков «Газпрома».
Обновлено вчера в 14:32
Футбол
Антонио Конте стал главным тренером «Интера»
Обновлено в 01:56