Фарфан и Куэва включены в заявку сборной Перу на Кубок Америки-2019Sport24.ru 01:04

Форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан и полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва, выступающий на правах аренды за «Сантос», вошли в заявку сборной Перу на Кубок Америки-2019. Всего в заявку попали 23 футболиста, сообщается на странице сборной в твиттере.

Фарфан и Куэва включены в заявку сборной Перу на Кубок Америки-2019

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