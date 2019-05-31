Футбол
Фарфан и Куэва включены в заявку сборной Перу на Кубок АмерикиRT на русском 03:43
Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан и полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва включены в заявку сборной Перу по футболу на Кубок Америки 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба перуанской национальной команды.
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Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 12:11, Ашберн
Экономика
МЭР предложило список поставщиков угля и нефтепродуктов на Украину
Министерство экономического развития РФ внесло на рассмотрение правительства перечень компаний, которым разрешат поставлять нефтепродукты и уголь на Украину с 1 июня этого года, сообщили в пресс-службе министерства.
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Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
Обновлено в 06:49
Общество
С 1 июня в России официально отменяется внутрисетевой роуминг
Запрет на внутрисетевой роуминг начнет действовать на территории РФ с 1 июня 2019 года.
Обновлено в 04:30
Экономика
Счетная палата: у пенсионера остается не более 200 руб. в день на себя
Пенсионер в России при средней пенсии в 14 тыс. руб. с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства может потратить на себя не более 200 руб. в день, рассказала в интервью «РИА Новости» аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 10:14
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51
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Детский омбудсмен рассказала Путину о пришедшем к ней на прием классе
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Шоу-бизнес
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Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Авто
Две модели Infiniti покидают российский рынок
Бренд Infiniti прекратил поставки на наш рынок хэтчбеков Infiniti Q30 и кроссоверов Infiniti QX30.
Обновлено в 03:45
Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
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Политика
Россия расширила санкционный список представителей Евросоюза
Министерство иностранных дел РФ решило расширить черный список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию.
Обновлено в 11:21
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Здоровье
Число случаев рака шейки матки в России может удвоиться к 2030 году
В заключении экспертного совета по здравоохранению Совета Федерации Минздраву России рекомендовано разработать и утвердить план расширения Национального календаря профилактических прививок на ближайшие годы (2020-2030 года), включив в него иммунизацию мальчиков и девочек в возрасте 12-13 лет против вируса папилломы человека.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Пентагон предупредил о последствиях покупки С-400 Турцией
Ранее посол Турции в США Сердар Кылыч заявил, что Анкара планирует разместить американские истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 16:32
Футбол
В Петербурге появилось мороженое «Вкус Зенита»
1 июня петербургский футбольный клуб "Зенит" и компания "Чистая Линия" начинают совместное производство мороженого.
Обновлено в 05:50
Авто
Hyundai Creta с начала продаж подорожал на 200 тысяч рублей
Как оказалось, Hyundai Creta с начала продаж подорожал на 200 тысяч рублей.
Обновлено в 10:24
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В России могут полностью запретить тонировку автомобилей
Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.
Обновлено в 02:20
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Общество
Шедевр Леонардо да Винчи из коллекции Эрмитажа покажут в Италии
Как отмечает ТАСС, полотно да Винчи было выкуплено Императорским Эрмитажем у супруги придворного архитектора Леонтия Бенуа в 1914 году.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями
В рамках эфира Лариса Гузеева, сопереживая героине шоу, рассказала о периоде своей жизни, когда пила запоями.
Обновлено в 05:48
Политика
ВЦИОМ заявил о росте рейтинга одобрения работы Путина
Уровень одобрения работы президента России Владимира Путина с января по май 2019 года вырос почти на 3% — до 64,5%. Об этом свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на официальном сайте организации.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
«Это меня заводит»: Успенская об изменах мужа и ухаживаниях Киркорова
Известная певица дала откровенное интервью. Любовь Успенская рассказала об ухаживаниях Филиппа Киркорова и порассуждала об изменах.
Обновлено в 09:08
Происшествия
МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 04:20
Общество
Слишком откровенное платье телеведущей возмутило зрителей
Обновлено в 08:19
Авто
Британцы сообщили дату премьеры электрогиперкара Lotus Type 130
Электрический гиперкар Lotus Type 130 представят 16 июля в Лондоне. А пока производитель опубликовал тизерное видео с новинкой.
Обновлено в 06:02
Наука
Кишечные бактерии могут способствовать развитию симптомов аутизма
По словам ученых, полученный результат не доказывает, что кишечные бактерии могут вызывать аутизм, но демонстрирует, что они могут способствовать появлению некоторых его признаков.
Обновлено в 03:40
Общество
Машков поддержал БДСМ-школьников перед депутатами
Народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков выступил в Госдуме в защиту школьников из Владивостока, устроивших выпускной в БДСМ-костюмах.
Обновлено в 10:55