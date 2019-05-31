Фарфан и Куэва включены в заявку сборной Перу на Кубок АмерикиRT на русском 03:43

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан и полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва включены в заявку сборной Перу по футболу на Кубок Америки 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба перуанской национальной команды.

Фарфан и Куэва включены в заявку сборной Перу на Кубок Америки

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