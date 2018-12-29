Политика

Фареры заподозрили в обходе антироссийских санкций
Газета.Ru
04:15

Фарерские острова могут заниматься торговлей с Россией в обход санкций, сообщает Sveriges Radio. В основном Фареры поставляют на российский рынок рыбу. Издание отмечает, что с 2010 года объем экспорта удвоился, и за прошедший год регион продал рыбы на сумму 8,7 млрд датских крон ($1,33 млрд).
Газета.Ru04:15

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Фарерские острова заподозрили в игнорировании антироссийских санкций

Телеканал 360°06:41

Sveriges Radio (Швеция): российский бизнес Фарерских островов (Sveriges Radio)

ИноСМИвчера в 08:15

Фареры заподозрили в обходе антироссийских санкций

Газета.Ru04:15

Датскую автономию обвинили в подрыве санкций против России

Взгляд.ру01:05

Европейские СМИ увидели угрозу в отказе Фарер от антироссийских санкций

Life.ruвчера в 23:35

СМИ рассказали, как датская автономия подрывает антироссийские санкции

РИА Новостивчера в 19:38

Фарерские острова заподозрили в обходе антироссийских санкций

Известия05:02
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Политика

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров.
Обновлено в 05:29
Происшествия

В Москве ищут убийцу топ-менеджера нефтяной компании

По данным источника в правоохранительных органах, которого цитирует агентство городских новостей «Москва», убитый — член совета директоров нефтяной компании из Коми.
Обновлено в 06:01
Политика

Украина потеряла сотни миллионов долларов из-за блокады Крыма

Из-за блокады Крымского полуострова экономика Украины несет колоссальные потери, которые исчисляются сотнями миллионов долларов.
Обновлено в 06:30
Политика

Опубликован список запрещённых для ввоза в Россию с Украины товаров

Правительство России опубликовало список товаров, которые запрещено ввозить в Россию с Украины.
Обновлено в 06:16
Происшествия

После охоты иркутского губернатора возбудили уголовное дело

Обновлено в 05:04
Политика

В Кремле прокомментировали вопрос интеграции России и Белоруссии

Интеграционное взаимодействие России и Белоруссии не предполагает полного воссоединения государств, заявил 29 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:40
Политика

МИД счел неприемлемыми требования Меркель и Макрона по Азовскому морю

В ведомстве выразили сожаление в святи с тем, что «Берлин и Париж безапелляционно обвиняют Россию в неких нарушениях прав человека в Крыму, эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе, выдвигают в наш адрес неприемлемые требования».
Обновлено в 05:53
Политика

Путин освободил от должности прокурора Москвы

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы государственного советника юстиции 2-го класса Владимира Викторовича Чурикова», — указывается в заявлении.
Обновлено в 06:26
Футбол

Василий Кикнадзе назначен генеральным директором «Локомотива»

Объявлено имя преемника Ильи Геркуса на посту генерального директора московского "Локомотива".
Обновлено в 06:18
Транспорт

РЖД получила первый обновленный плацкартный вагон

Обновлено в 05:00
Происшествия

В рэпера Птаху выстрелили перед полицейскими

На хип-хоп-исполнителя Давида Нуриева, более известного как Птаха, напали в присутствии полицейских.
Обновлено в 04:11
Политика

Кремль отреагировал на позицию Меркель по морякам ВМСУ

Россия приняла к сведению позицию канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросу моряков ВМСУ, однако она не может стать основанием для отступления от российского законодательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Источник: Мамаев подал заявление в полицию о причинении ему побоев водителем Соловчуком

Футболист Павел Мамаев написал заявление в полицию о том, что его ударил по лицу водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.
Обновлено в 05:09
Политика

Путин предложил Лукашенко сверить часы по вопросам интеграции

Ранее Владимир Путин встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко 25 декабря.
Обновлено в 05:57
Происшествия

«Победа» обвинила пограничников в массовой задержке рейсов из Внуково

«Победа» сообщила, что из-за претензий пограничников к технологии посадки пассажиров в аэропорту Внуково массово задерживаются рейсы авиакомпании, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 04:00
Происшествия

В Хабаровском крае после схода лавины нашли живым еще одного человека

Спасатели обнаружили живым еще одного работника горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный Николаевского района Хабаровского края, где лавиной засыпало людей, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 02:13
Транспорт

В Крыму открыто движение по первому участку трассы «Таврида»

Движение по первой очереди трассы открывается поэтапно: пока проехать можно только по участку трассы от Симферополя до Белогорска.
Обновлено в 06:21
Политика

США помогут главному противнику «Газпрома»

Ранее российские власти говорили, что завершение строительства «Северного потока-2» не означает автоматического отказа от транзита газа через территорию Украины.
Обновлено в 02:30
Происшествия

В Екатеринбурге автобус врезался в столб, 10 человек пострадали

В уральской столице произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого пострадали 10 человек.
Обновлено в 03:51
Политика

Лукашенко нелепо пошутил с Путиным

В Кремле началась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Обновлено в 06:12
Недвижимость

Мутко предупредил о росте цен на жилье при переходе на эскроу-счета

Жилье подорожает как минимум на 8% из-за отказа от долевого строительства в пользу эскроу-счетов, сообщил заместитель председателя правительства по строительству Виталий Мутко в интервью телеканалу «Россия 24».
Обновлено в 05:16
Политика

Минобороны Украины продолжит проходы кораблей через Керченский пролив

Глава министерства обороны Украины Степан Полторак рассказал, что суда украинских Военно-морских сил (ВМС) по-прежнему будут использовать Керченский пролив для прохода из Черного моря в Азовское и обратно.
Обновлено вчера в 06:44
Происшествия

В Бурятии напавшего на школу подростка отправили на лечение

В Бурятии завершился суд над подростком, который в начале года напал на своих одноклассников и учителя, а затем поджег класс.
Обновлено в 03:20
Политика

Еврокомиссар оценил влияние критики Трампа на «Северный поток-2»

Критика президента США Дональда Трампа в отношении проекта строительства магистрального газопровода «Северный поток-2», проходящего по дну Балтийского моря между Россией и Германией, не является основанием для остановки реализации проекта.
Обновлено вчера в 15:11
Армия и оружие

В США высоко оценили российский подход к модернизации военной авиации

В США по достоинству оценили российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М.
Обновлено в 02:51
Наука

Умеренно пьющие сердечники живут на год дольше

Сердечники живут дольше, если употребляют умеренное количество алкоголя.
Обновлено в 05:34
Политика

Фареры заподозрили в обходе антироссийских санкций

Фарерские острова могут заниматься торговлей с Россией в обход санкций, сообщает Sveriges Radio.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В Серпуховском районе Подмосковья загорелся газопровод

Газопровод горит в Серпуховском районе Московской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.
Обновлено вчера в 20:29
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Большинство граждан Китая признали самыми важными отношения с США

Большинство граждан Китая сочли отношения Пекина и Вашингтона наиболее важными, отношения с Москвой оказались на втором месте.
Обновлено в 03:40
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Юнкер усомнился в готовности Румынии к председательству в Совете ЕС

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что сомневается в готовности властей Румынии к председательству в Совете ЕС.
Обновлено в 03:54
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Автономный регион и группа островов в северной части Атлантического океана между Шотландией и Исландией.
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