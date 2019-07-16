Фарерский «Клаксвик» в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы сыграл вничью с литовским «Ритеряем» и благодаря голу в гостях вышел в следующую стадию турнира. Встреча завершилась нулевой ничьей.

«Клаксвик» вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы

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