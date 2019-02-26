Футбол
Фанаты сорвали матч Кубка Швеции, устроив пиротехническое шоуProstoProSport 02:52
Болельщики футбольного клуба «Гетеборга» сорвали игру против ГАИСа в рамках Кубка Швеции. Фанаты устроили масштабное пиротехническое шоу на матче, который состоялся 25 февраля.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 03:05, Ашберн
Происшествия
Бортпроводник «Победы» на трапе выронил младенца из люльки
Авиакомпания «Победа» подтвердила, что бортпроводник рейса Махачкала — Сургут выронил младенца из люльки, когда нес по трапу.
Обновлено в 01:17
Футбол
Мосгорсуд рассматривает апелляцию по делу Кокорина и Мамаева
Обновлено в 02:32
Происшествия
ФСБ предотвратила атаку ИГ на штаб-квартиру ГРУ
В обоих случаях сотрудники ФСБ успели вычислить и задержать террористов.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Божена Рынска допустила версию насильственной смерти Малашенко
Смерть со-основателя НТВ Игоря Малашенко могла наступить в результате насильственных действий.
Обновлено в 03:01
Происшествия
На фиолетовой ветке метро Москвы произошел сбой
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
В МИД Индии объяснили удар по лагерю террористов в Кашмире
Как сообщало ранее агентство ANI со ссылкой на источники в оборонном секторе республики, около 03.30 утра по местному времени (01.00 мск) 12 многоцелевых истребителей "Мираж" 2000 ВВС Индии нанесли удар по тренировочному лагерю группировки "Джаиш-е-Мухаммад", полностью его уничтожив.
Обновлено в 02:17
Музыка
Организаторы Евровидения прокомментировали отказ Maruv от конкурса
Организаторы Евровидения прокомментировали ситуацию с отказом певицы Maruv (Анна Корсун) представлять Украину на конкурсе.
Обновлено в 00:39
Политика
Британский посол сообщил, что Скрипали живы
Британский дипломат отметил, что Скрипали не хотят встречаться с представителями российского посольства.
Обновлено в 02:56
Авто
Opel возвращается на российский рынок
Обновлено в 02:11
Политика
Порошенко оскорбил требующего зарплату шахтера
Очередной скандал с участием президента Петра Порошенко произошел на Украине - в ходе выступления перед шахтерами и другими гражданами в городе Червоноград Львовской области, Порошенко едко ответил одному из недовольных, передает "Страна.ua".
Обновлено в 02:30
Политика
В России предложили вернуть в силовые структуры обращение «господин»
Петров отмечает, что в настоящее время в МВД, армии и других силовых структурах действует обращение «товарищ», тогда как до революции в русской армии и жандармерии было принято иное обращение — «господин».
Обновлено в 00:04
Футбол
Вратарь «Челси» Кепа оштрафован за отказ уходить с поля
Как сообщает официальный сайт клуба, страж ворот «Челси» испанец Кепа Аррисабалага заплатит штраф в размере недельной зарплаты за отказ уходить с поля в концовке финала Кубка лиги против «Манчестер Сити».
Обновлено в 02:09
Политика
Дочь Пескова стала стажёром в Европарламенте
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
На судне «Партизан» в Японском море произошел взрыв
Обновлено в 01:30
Происшествия
Неизвестные атаковали полицейского на северо-востоке Москвы
В управлении МВД России проинформировали о нападении на полицейского на северо-востоке столицы.
Обновлено вчера в 18:01
Политика
Глава МИД Ирана объявил об отставке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что уходит со своей должности.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
СКР возбудил дело по факту подрыва на мине автобуса в Донбассе
Следственный комитет России возбудил очередное уголовное дело в отношении украинских военнослужащих по статье "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ".
Обновлено в 02:41
Происшествия
Полицейские проверяют информацию о похищении девушки на востоке Москвы
В свою очередь источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что девушку могли насильно посадили в автомобиль три человека.
Обновлено в 02:46
Политика
Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам для встречи с Трампом
Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам в преддверии второго саммита с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 20:37
Общество
Нурмагомедов удалил пост с критикой спектакля с откровенными сценами
Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов ранее остро высказавшийся о недопустимости демонстрации художественных постановок с обнажёнными сценами в Дагестане, удалил свой пост в социальной сети.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Москве мужчину госпитализировали с инсультом после конфликта в метро
У потерпевшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и инсульт, добавили в ведомстве.
Обновлено в 01:23
Экономика
Авиабилеты в России подорожали на треть
В сервисе OneTwoTrip заявили, что средняя цена на внутренних направлениях выросла на 33%, на международных — на 18%.
Обновлено в 00:08
Музыка
Хор в Петербурге спел песню об атомной бомбардировке США
Обновлено в 02:27
Экономика
Банки в январе выдали на 22% кредиток больше
Российские банки в январе увеличили выдачу новых кредиток на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Обновлено в 02:29
Общество
Гордума Екатеринбурга «завернула» референдум о храме Святой Екатерины
Напомним, ранее комиссия по местному самоуправлению под руководством Алексея Вихарева рекомендовала гордуме не давать согласия на проведение референдума о храме Святой Екатерины.
Обновлено в 02:38
Спорт
Биатлонистка Васильева назвала причину пропуска трех допинг-тестов
Российская биатлонистка Маргарита Васильева объяснила забывчивостью пропуск трех тестов на допинг.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
ВКС России получат первый серийный Су-57 в 2019 году
Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит в Воздушно-космические силы России в 2019 году, а второй — в 2020-м.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
Пятимесячная девочка умерла в доме ребёнка в Хабаровске
Тело пятимесячной девочки было обнаружено накануне вечером в кроватке в помещении одной из групп дома ребёнка.
Обновлено в 02:32
Общество
Правительство поручило проверить качество сыров и вареной колбасы
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству составить список производителей мяса птицы, вареных колбас, сыров и сырных продуктов для проведения лабораторных исследований, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.
Обновлено в 00:55