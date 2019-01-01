Футбол
Фанаты раскритиковали украинского футболиста за переход в «Зенит»Рамблер 01:33
Украинские болельщики обрушились с критикой в Instagram на бывшего защитника донецкого «Шахтёра» Ярослава Ракицкого, который в начале года подписал контракт с питерским «Зенитом» на 3,5 года. Последняя публикация футболиста в соцсети посвящена его трансферу в российский клуб.
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«Это фиаско, братан»: фанаты раскритиковали Ракицкого за переход из «Шахтера» в «Зенит»
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