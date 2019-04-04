Футбол

Фанаты пяти клубов придут на митинг в поддержку КокоринаНева Спорт вчера в 16:51

Фанаты пяти российских клубов придут на митинг в поддержку футболиста «Зенита» Александра Кокорина, а также других заключенных по делу о двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года. Об этом порталу Чемпионат.com сообщает активист Игорь Шумилин.
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Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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