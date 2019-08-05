Футбол
Фанаты признали Дзюбу лучшим игроком «Зенита» в июлеPeterburg2.ru 11:05
Нападающий Артем Дзюба был признан лучшим футболистом «Зенита» в июле 2019 года по версии болельщиков. Как сообщают в пресс-службе петербургского клуба, свои голоса за форварда отдали 38,8% участников соответствующего опроса.
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