Нападающий Артем Дзюба был признан лучшим футболистом «Зенита» в июле 2019 года по версии болельщиков. Как сообщают в пресс-службе петербургского клуба, свои голоса за форварда отдали 38,8% участников соответствующего опроса.

Происшествия Автобус с туристами сорвался с обрыва под Новороссийском Рейсовый автобус и два автомобиля столкнулись под Новороссийском на трассе А-146, шесть человек спасены, судьба еще почти сорока неизвестна, сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.

Футбол «Локомотив» ведет переговоры с форвардом сборной Ирландии Отмечается, что Локомотив уже вступил в переговоры с его агентом.

Шоу-бизнес Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.

Происшествия Бывшего президента Киргизии Атамбаева задержали после штурма дома Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали после штурма его дома отрядом спецназа, передает «РИА Новости» со ссылкой на сторонников политика.

Политика Посол США в России Хантсман уходит в отставку Посол США в России Джон Хантсман выразил желание уйти в отставку.

Технологии OneWeb отозвала заявку на получение российских частот Компания OneWeb отозвала заявку на получение российских частот в диапазонах, используемых для спутниковой радиосвязи и спутникового ТВ, сообщила компания и подтвердил RNS представитель Минкомсвязи Евгений Новиков.

Политика Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Общество Парк Горького 10 и 11 августа проведет фестиваль Meat&Beat 10 и 11 августа в Парке Горького в Москве пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat с участием звезд.

Экономика Власти Москвы ввели стимулирующие развитие франчайзинга меры На заседании Президиума правительства Москвы под председательством мэра Сергея Собянина было принято постановление о мерах по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса.

Политика Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $58 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 1,9%, до $57,82 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Футбол «Эвертон» арендовал футболиста «Монако» Сидибе Английский футбольный клуб «Эвертон» объявил о переходе на правах аренды защитника «Монако» Джибриля Сидибе.

Здоровье Подростку отказали в пересадке изношенного сердца в России Тяжелобольному сыну Светланы Бушевой Олегу отказали в пересадке сердца из-за отсутствия российского гражданства.

Здоровье В четырех регионах УрФО растет заболеваемость ВИЧ По данным сборника Министерства здравоохранения РФ сразу в нескольких регионах УрФО зафиксирован рост заболеваемости ВИЧ по итогам прошлого года.

Наука Употребление кофе не сказалось на крепости сна Употребление кофе и чая перед сном никак не сказалось на крепости сна.

Культура У актера Валентина Гафта случился инсульт У 83-летнего актера театра и кино Валентина Гафта случился инсульт. Он был госпитализирован в одну из больниц Москвы неделю назад.

Происшествия Мощный взрыв прогремел у здания налоговой инспекции в Копенгагене Взрыв большой мощности произошел у здания налоговой инспекции в Копенгагене.

Политика ЦИК окончательно отказала Гудкову в регистрации на выборы в Мосгордуму Центризбирком не удовлетворил жалобу Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Общество Соболь стала объектом расследования об отравлении детей в Москве В свою очередь, «Конкорд» провел собственное расследование инцидента и на основании полученных данных сделал предположение, что отравление детей в детсадах могла организовать сама Соболь в качестве элемента своей предвыборной кампании в МГД, отметили в пресс-службе.

Политика Школьникам предложат Конституцию в стихах В новом учебном году школьники могут начать изучать Конституцию РФ по специальному пособию в стихах и картинках.

Экономика Проблемный дом в Ленобласти достроит региональный фонд дольщиков Достройкой проблемного ЖК "Шотландия" в Ленинградской области займется в ближайшее время региональный фонд дольщиков, заявил журналистам в Санкт-Петербурге вице-премьер Виталий Мутко.