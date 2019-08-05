Футбол
Фанаты признали Дзюбу лучшим игроком «Зенита» в июлеPeterburg2.ru 11:05
Нападающий Артем Дзюба был признан лучшим футболистом «Зенита» в июле 2019 года по версии болельщиков. Как сообщают в пресс-службе петербургского клуба, свои голоса за форварда отдали 38,8% участников соответствующего опроса.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:04, Вашингтон
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Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
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Происшествия
Автобус с туристами сорвался с обрыва под Новороссийском
Рейсовый автобус и два автомобиля столкнулись под Новороссийском на трассе А-146, шесть человек спасены, судьба еще почти сорока неизвестна, сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 16:26
Футбол
«Локомотив» ведет переговоры с форвардом сборной Ирландии
Отмечается, что Локомотив уже вступил в переговоры с его агентом.
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Шоу-бизнес
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева задержали после штурма дома
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали после штурма его дома отрядом спецназа, передает «РИА Новости» со ссылкой на сторонников политика.
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Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
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Политика
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Посол США в России Джон Хантсман выразил желание уйти в отставку.
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Технологии
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Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
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Парк Горького 10 и 11 августа проведет фестиваль Meat&Beat
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На заседании Президиума правительства Москвы под председательством мэра Сергея Собянина было принято постановление о мерах по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса.
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По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
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Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $58
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 1,9%, до $57,82 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 08:58
Футбол
«Эвертон» арендовал футболиста «Монако» Сидибе
Английский футбольный клуб «Эвертон» объявил о переходе на правах аренды защитника «Монако» Джибриля Сидибе.
Обновлено в 17:50
Здоровье
Подростку отказали в пересадке изношенного сердца в России
Тяжелобольному сыну Светланы Бушевой Олегу отказали в пересадке сердца из-за отсутствия российского гражданства.
Обновлено в 14:28
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Здоровье
В четырех регионах УрФО растет заболеваемость ВИЧ
По данным сборника Министерства здравоохранения РФ сразу в нескольких регионах УрФО зафиксирован рост заболеваемости ВИЧ по итогам прошлого года.
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Футбол
Краснодар — Порту 0:1
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Наука
Употребление кофе не сказалось на крепости сна
Употребление кофе и чая перед сном никак не сказалось на крепости сна.
Обновлено в 16:58
Культура
У актера Валентина Гафта случился инсульт
У 83-летнего актера театра и кино Валентина Гафта случился инсульт. Он был госпитализирован в одну из больниц Москвы неделю назад.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Мощный взрыв прогремел у здания налоговой инспекции в Копенгагене
Взрыв большой мощности произошел у здания налоговой инспекции в Копенгагене.
Обновлено в 04:49
Политика
ЦИК окончательно отказала Гудкову в регистрации на выборы в Мосгордуму
Центризбирком не удовлетворил жалобу Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 07:24
Общество
Соболь стала объектом расследования об отравлении детей в Москве
В свою очередь, «Конкорд» провел собственное расследование инцидента и на основании полученных данных сделал предположение, что отравление детей в детсадах могла организовать сама Соболь в качестве элемента своей предвыборной кампании в МГД, отметили в пресс-службе.
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Школьникам предложат Конституцию в стихах
В новом учебном году школьники могут начать изучать Конституцию РФ по специальному пособию в стихах и картинках.
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Экономика
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Достройкой проблемного ЖК "Шотландия" в Ленинградской области займется в ближайшее время региональный фонд дольщиков, заявил журналистам в Санкт-Петербурге вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 08:07
Кино
Disney переснимет фильмы «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 04:49
Футбол
Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии
Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.
Обновлено в 13:54