Футбол

Фанаты признали Дзюбу лучшим игроком «Зенита» в июлеPeterburg2.ru 11:05

Нападающий Артем Дзюба был признан лучшим футболистом «Зенита» в июле 2019 года по версии болельщиков. Как сообщают в пресс-службе петербургского клуба, свои голоса за форварда отдали 38,8% участников соответствующего опроса.
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Болельщики «Зенита» признали Дзюбу лучшим игроком июля

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