Футбол

В Петербурге «Зенит» отметит День города парадом чемпионовРоссийская газета 07:53

Футбольный клуб Петербурга "Зенит" отметит в родном городе победу в российской Премьер-лиге парадом чемпионов. Он состоится после матча "Зенита" с красноярским "Енисеем". Уже известно, что команда "Зенит" начнет движение по каналам и рекам Петербурга на корабле.
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В начале 2019 года действует 38 649 храмов, где регулярно совершается литургия.
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Обновлено в 03:47
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Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
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Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго

При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
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Наука

Четвероногий робот HyQReal сдвинул трехтонный пассажирский самолет

Согласно представленной информации, в ходе испытаний роботу удалось отбуксировать пассажирский самолет Piaggio P180 Avanti, масса которого составляет 3,3 тонны.
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Обновлено в 08:31
Технологии

Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн

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Обновлено в 07:34
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Илья Ковальчук: Не дождетесь, чтобы я ушел

В матче за "бронзу" с Чехией, завершившемся победой в серии буллитов (3:2), Ковальчук забил свой "хоккеийный пенальти".
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Кучеров и Гусев вошли в тройку лучших бомбардиров ЧМ-2019

Тройку лучших замкнул еще один россиянин Никита Гусев, набравший 16 очков (4+12).
Обновлено в 16:37
Происшествия

На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 8

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает Геологическая служба США.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено в 16:07
Политика

В ЕР прокомментировали нападение хакасского чиновника на журналиста

Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" с главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение в его отношении.
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Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которые «делают Киев Киевом».
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Иногда они возвращаются: торговые сети обяжут принимать бутылки

Поручили — сдай тару Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 11 апреля поручил Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос о том, чтобы обязать торговые сети принимать у населения потребительскую тару, в частности, полимерную и стеклянную.
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Политика

Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

"Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.
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Как Ким Кардашян: Настасья Самбурская похвасталась фигурой

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Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Монако

Британский пилот Льюис Хэмилтон («Мерседес») выиграл Гран-при Монако — шестой по счёту этап чемпионата автогонок «Формулы-1».
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Хоккей

Нападающий сборной Канады Стоун признан самым ценным игроком ЧМ-2019

Самым ценным игроком турнира был признан форвард канадской сборной Марк Стоун.
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Шоу-бизнес

Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери

Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
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Вручены награды Каннского кинофестиваля

«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
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За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

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Футбол

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Обновлено в 10:57
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