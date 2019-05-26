Футбол
В Петербурге «Зенит» отметит День города парадом чемпионовРоссийская газета 07:53
Футбольный клуб Петербурга "Зенит" отметит в родном городе победу в российской Премьер-лиге парадом чемпионов. Он состоится после матча "Зенита" с красноярским "Енисеем". Уже известно, что команда "Зенит" начнет движение по каналам и рекам Петербурга на корабле.
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Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
Обновлено в 11:19
Гаджеты
Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь
Анонсированный всего три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь.
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Технологии
Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов
Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
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Теннис
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Хоккей
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Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.
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Происшествия
Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго
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Наука
Четвероногий робот HyQReal сдвинул трехтонный пассажирский самолет
Согласно представленной информации, в ходе испытаний роботу удалось отбуксировать пассажирский самолет Piaggio P180 Avanti, масса которого составляет 3,3 тонны.
Обновлено вчера в 15:34
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Технологии
Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Хоккей
Илья Ковальчук: Не дождетесь, чтобы я ушел
В матче за "бронзу" с Чехией, завершившемся победой в серии буллитов (3:2), Ковальчук забил свой "хоккеийный пенальти".
Обновлено в 15:10
Хоккей
Кучеров и Гусев вошли в тройку лучших бомбардиров ЧМ-2019
Тройку лучших замкнул еще один россиянин Никита Гусев, набравший 16 очков (4+12).
Обновлено в 16:37
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На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 8
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает Геологическая служба США.
Обновлено в 09:43
Политика
В ЕР прокомментировали нападение хакасского чиновника на журналиста
Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" с главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение в его отношении.
Обновлено в 15:57
Политика
Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которые «делают Киев Киевом».
Обновлено в 10:54
Экономика
Иногда они возвращаются: торговые сети обяжут принимать бутылки
Поручили — сдай тару Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 11 апреля поручил Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос о том, чтобы обязать торговые сети принимать у населения потребительскую тару, в частности, полимерную и стеклянную.
Обновлено в 17:02
Политика
Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
"Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес
Как Ким Кардашян: Настасья Самбурская похвасталась фигурой
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Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Монако
Британский пилот Льюис Хэмилтон («Мерседес») выиграл Гран-при Монако — шестой по счёту этап чемпионата автогонок «Формулы-1».
Обновлено в 11:45
Хоккей
Нападающий сборной Канады Стоун признан самым ценным игроком ЧМ-2019
Самым ценным игроком турнира был признан форвард канадской сборной Марк Стоун.
Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваля
«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Футбол
Маурисио Перейра попрощался с «Краснодаром»
Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра после матча 30-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0) сказал прощальные слова в адрес клуба.
Обновлено в 10:57