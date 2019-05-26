В Петербурге «Зенит» отметит День города парадом чемпионовРоссийская газета 07:53

Футбольный клуб Петербурга "Зенит" отметит в родном городе победу в российской Премьер-лиге парадом чемпионов. Он состоится после матча "Зенита" с красноярским "Енисеем". Уже известно, что команда "Зенит" начнет движение по каналам и рекам Петербурга на корабле.

В Петербурге «Зенит» отметит День города парадом чемпионов

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