Футбол

Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парадаРИА Новости 13:44

Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада. "Зенит" в начале мая досрочно выиграл чемпионат России по футболу и стал шестикратным чемпионом страны.
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Ожидается, что единые ценники помогут магазинам сэкономить в среднем 2 млн рублей в месяц, покупателям же будет легче ориентироваться в стоимости товаров.
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Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
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Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего - Никита - вместе с супругой Аленой Красновой по уже заведенной традиции отпраздновал свой день рождения за городом.
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Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к выпускникам этого года. Глава города заявил, что в понедельник, 27 мая, начинается пора экзаменов.
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На каннском кинофестивале победил фильм «Паразиты»

72-й Каннский кинофестиваль завершился победой южнокорейского фильма "Паразиты" Пон Джун Хо.
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Происшествия

При пожаре в Новосибирской области погибли трое маленьких детей

Следственные органы Новосибирской области начали проверку обстоятельств гибели в огне трех детей.
Обновлено в 12:35
Происшествия

В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони

Обновлено в 13:20
Общество

Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе

В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
Обновлено в 05:57
Происшествия

В Киеве новый стеклянный мост треснул на второй день после открытия

В Киеве между аркой Дружбы народов и парком «Владимирская горка» треснул новый стеклянный пешеходно-велосипедный мост на второй день после открытия.
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Sucker Punch в честь десятилетия inFamous рассказала о разработке игры

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Шоу-бизнес

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Взрослый сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин поскандалил со своей девушкой Ханой Кросс, а их ссора закончилась публичной дракой.
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Алтайский священник обвинил фильм «Т-34» в оскорблении чувств верующих

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В Якутии подросток ударил ножом директора школы

В Якутии 18-летний юноша пырнул ножом директора школы. Инцидент произошел в субботу ночью в селе Борогонцы.
Обновлено в 11:54
Политика

Евреев предостерегли от ношения кипы в Германии

Глава немецкой государственной комиссии по антисемитизму Феликс Кляйн отметил растущее количество преступлений, совершаемых против евреев в Германии.
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Хоккей

Илья Ковальчук: «Не дождетесь моего ухода из сборной»

Россия – Чехия – 3:2 Б Интервью капитана сборной России, посла БК "Лига Ставок" после матча с Чехией Илья Ковальчук заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной России по хоккею.
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СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО

Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
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Смартфон сажает зрение: как защитить глаза от вредного воздействия

Из материала «Волгоградской правды.ру» вы узнаете о способах снижения вреда для глаз от экрана телефона.
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"Поставленные цели не достигнуты..." "Спартак" поблагодарил болельщиков за поддержку

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Армия и оружие

Сирийская армия освободила от террористов город Кафр-Набуда

Подразделения сирийской армии взяли под свой контроль город Кафр-Набуда, расположенный в провинции Хама, 26 мая сообщает агентство SANA.
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Как Ким Кардашян: Настасья Самбурская похвасталась фигурой

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И. Воробьёв: покидаем турнир с двояким ощущением, хотелось большего

Покидаем турнир с двояким ощущением. Хотелось, конечно, большего, одна игра нас от этого отделила.
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Коломойский посоветовал Зеленскому объявить дефолт

"Украина используется для нанесения ущерба России" Наряду с этим Коломойский призвал США и ЕС полностью списать внешний долг Украины из-за того бремени, который возложила на себя страна в противодействии РФ.
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В Перу произошло сильное землетрясение

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Политика

Адвокат украинских моряков прокомментировал решение трибунала ООН

Ранее News.ru писал, что Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено вчера в 08:16
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