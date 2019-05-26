Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парадаРИА Новости 13:44
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада. "Зенит" в начале мая досрочно выиграл чемпионат России по футболу и стал шестикратным чемпионом страны.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 15:03, Ашберн
Экономика
Минпромторг сократит количество ценников в магазинах
Ожидается, что единые ценники помогут магазинам сэкономить в среднем 2 млн рублей в месяц, покупателям же будет легче ориентироваться в стоимости товаров.
Обновлено в 12:00
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Политика
Пикетчики в Волгограде раскритиковали политику Путина
Как писал "Кавказский узел", группа волгоградских активистов регулярно проводит одиночные пикеты против политики правительства России.
Обновлено в 14:44
Общество
Кардиолог рассказал, как москвичам справиться с надвигающейся жарой
Кардиолог Юрий Кремнев дал советы жителям Москвы, плохо переносящим жару.
Обновлено в 13:20
Политика
Явка на выборах в Европарламент составила рекордные 51%
В прошлый раз в 2014 году явка составляла 42,61%. Ранее News.ru писал о том, что выборы в Европарламент проходят 26 мая в 21 стране ЕС.
Обновлено в 14:54
Шоу-бизнес
Никита Пресняков с женой отметил 28-летие в подмосковной Истре
Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего - Никита - вместе с супругой Аленой Красновой по уже заведенной традиции отпраздновал свой день рождения за городом.
Обновлено в 02:20
Общество
Сергей Собянин пожелал столичным выпускникам удачи на экзаменах
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к выпускникам этого года. Глава города заявил, что в понедельник, 27 мая, начинается пора экзаменов.
Обновлено в 12:44
Кино
На каннском кинофестивале победил фильм «Паразиты»
72-й Каннский кинофестиваль завершился победой южнокорейского фильма "Паразиты" Пон Джун Хо.
Обновлено в 08:44
Происшествия
При пожаре в Новосибирской области погибли трое маленьких детей
Следственные органы Новосибирской области начали проверку обстоятельств гибели в огне трех детей.
Обновлено в 12:35
Происшествия
В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони
Обновлено в 13:20
Общество
Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе
В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Киеве новый стеклянный мост треснул на второй день после открытия
В Киеве между аркой Дружбы народов и парком «Владимирская горка» треснул новый стеклянный пешеходно-велосипедный мост на второй день после открытия.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес
Бруклин Бекхэм публично подрался с Ханой Кросс в Каннах
Взрослый сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин поскандалил со своей девушкой Ханой Кросс, а их ссора закончилась публичной дракой.
Обновлено в 11:00
Гаджеты
Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь
Анонсированный всего три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь.
Обновлено в 03:47
Кино
Алтайский священник обвинил фильм «Т-34» в оскорблении чувств верующих
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Якутии подросток ударил ножом директора школы
В Якутии 18-летний юноша пырнул ножом директора школы. Инцидент произошел в субботу ночью в селе Борогонцы.
Обновлено в 11:54
Политика
Евреев предостерегли от ношения кипы в Германии
Глава немецкой государственной комиссии по антисемитизму Феликс Кляйн отметил растущее количество преступлений, совершаемых против евреев в Германии.
Обновлено вчера в 06:41
Хоккей
Илья Ковальчук: «Не дождетесь моего ухода из сборной»
Россия – Чехия – 3:2 Б Интервью капитана сборной России, посла БК "Лига Ставок" после матча с Чехией Илья Ковальчук заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной России по хоккею.
Обновлено в 13:35
Происшествия
СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО
Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
Обновлено в 11:19
Гаджеты
Смартфон сажает зрение: как защитить глаза от вредного воздействия
Из материала «Волгоградской правды.ру» вы узнаете о способах снижения вреда для глаз от экрана телефона.
Обновлено вчера в 13:26
Футбол
"Поставленные цели не достигнуты..." "Спартак" поблагодарил болельщиков за поддержку
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
Сирийская армия освободила от террористов город Кафр-Набуда
Подразделения сирийской армии взяли под свой контроль город Кафр-Набуда, расположенный в провинции Хама, 26 мая сообщает агентство SANA.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес
Как Ким Кардашян: Настасья Самбурская похвасталась фигурой
Обновлено в 10:53
Хоккей
И. Воробьёв: покидаем турнир с двояким ощущением, хотелось большего
Покидаем турнир с двояким ощущением. Хотелось, конечно, большего, одна игра нас от этого отделила.
Обновлено в 13:36
Политика
Коломойский посоветовал Зеленскому объявить дефолт
"Украина используется для нанесения ущерба России" Наряду с этим Коломойский призвал США и ЕС полностью списать внешний долг Украины из-за того бремени, который возложила на себя страна в противодействии РФ.
Обновлено в 11:38
Авто
Увлекательный видеотур: как производят моторы V8 AMG
Увлекательный видеотур по фабрике демонстрирует много интересных фактов о работе предприятия.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано в воскресенье на севере Перу. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Обновлено в 04:34
Политика
Адвокат украинских моряков прокомментировал решение трибунала ООН
Ранее News.ru писал, что Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено вчера в 08:16