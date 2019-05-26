Футбол

Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парадаРИА Новости 13:44

Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада. "Зенит" в начале мая досрочно выиграл чемпионат России по футболу и стал шестикратным чемпионом страны.
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«Зенит» провёл чемпионский парад в Санкт-Петербурге на корабле и автобусе

Чемпионат15:56

Петербург замер в ожидании чемпионского парада «Зенита»

АБН10:10

«Зенит» — чемпион: как отмечали победу клуба в разные годы

Мойка7818:33

Мы проехали за «Зенитом» весь чемпионский парад (видео, фото, репортаж). Это топ!

Матч ТВ18:22

Парад под ливнем. «Зенит» проехал по Невскому на золотом автобусе

Спорт-Экспресс15:55

Чемпионский парад «Зенита» 26 мая 2019 года: Когда начнется и где пройдет

КП - Санкт-Петербург06:20

«Зенит» проведет чемпионский парад

Все про Спорт рувчера в 19:24
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Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано в воскресенье на севере Перу. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Обновлено в 04:34
Происшествия

За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Происшествия

В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева

Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
Обновлено в 09:48
Политика

Глава Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

В четверг президент США Дональд Трамп заявил о готовности включить китайскую телекоммуникационную компанию Huawei в американо-китайское торговое соглашение в случае, если оно будет заключено.
Обновлено в 19:35
Религия

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес

Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери

Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Хоккей

Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 16:31
Происшествия

В Приморье горит рыболовный траулер

Обновлено в 06:15
Футбол

Софийский ЦСКА подозревают в подкупе соперника

В чемпионате Болгарии разгорается скандал. Ставший вторым в чемпионате-2018/19 софийский ЦСКА обвиняется в подкупе игроков Черно море.
Обновлено в 18:31
Экономика

Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан

Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку.
Обновлено в 18:40
Общество

Ирландка пожаловалась на угнетения со стороны мужа-призрака

Обновлено в 12:38
Политика

Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него граждан

В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок.
Обновлено в 10:42
Финансы

Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро

Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В гипермаркете в Ростове рухнул потолок

Обновлено в 15:10
Политика

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:58
Футбол

«Локомотив» стал вторым в чемпионате России и прошел в Лигу чемпионов

Московский футбольный клуб «Локомотив» занял второе место по итогам чемпионата России по футболу.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие

Минобороны РФ планирует ужесточить правила призыва

Министерство обороны РФ подготовило поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые изменят процедуру прохождения медкомиссии в военкоматах.
Обновлено в 20:00
Кино

Цыганов сыграет роль водителя «Икаруса» в фильме про Виктора Цоя

Обновлено в 03:43
Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту наезда на полицейского в Москве

Как сообщила старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова, "следственными органами расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)".
Обновлено в 14:12
Общество

Москва стала лидером по социальным расходам

У лидеров рейтинга, Москвы и Санкт-Петербурга, объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека.
Обновлено в 17:36
Экономика

Lamoda примерила безубыточность

Как сообщал "Ъ" 28 февраля, по итогам 2018 года выручка Lamoda, работающей на рынках России, Белоруссии, Казахстана и Украины, снизилась в евро на 4,7%, до € 376, 4 млн, показав рост в рублях на 6,7%.
Обновлено в 18:18
Политика

До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину

Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.
Обновлено вчера в 04:17
Экономика

Leroy Merlin запускает новую сеть в России

Leroy Merlin запускает новую сеть в России Один из крупных игроков российского DIY-рынка — Leroy Merlin — нашел способ использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших магазинов K-rauta.
Обновлено в 18:18
Общество

Школы Читы переполнены почти на 10 тысяч учеников

В три смены ни одна школа не работает.
Обновлено в 18:35
Экономика

В магазинах России станет меньше ценников

Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому в правила продажи отдельных видов товаров вносятся изменения и соответственно уменьшается количество ценников.
Обновлено в 13:23
Футбол

Тьерри Анри может возглавить «Бетис»

Анри был назначен главным тренером "Монако" в октябре прошлого года, но спустя три месяца был уволен со своего поста после серии неудачных результатов.
Обновлено в 03:45
Политика

Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено в 16:11
Политика

В Литве ждут начала второго тура президентских выборов

Второй тур президентских выборов пройдет сегодня в Литве. Участки откроются в 7 часов утра по местному времени (оно такое же, как в Москве).
Обновлено вчера в 23:16
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