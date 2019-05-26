Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парадаРИА Новости 13:44
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада. "Зенит" в начале мая досрочно выиграл чемпионат России по футболу и стал шестикратным чемпионом страны.
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Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано в воскресенье на севере Перу. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Обновлено в 04:34
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева
Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
Обновлено в 09:48
Политика
Глава Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
В четверг президент США Дональд Трамп заявил о готовности включить китайскую телекоммуникационную компанию Huawei в американо-китайское торговое соглашение в случае, если оно будет заключено.
Обновлено в 19:35
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Происшествия
В Приморье горит рыболовный траулер
Обновлено в 06:15
Футбол
Софийский ЦСКА подозревают в подкупе соперника
В чемпионате Болгарии разгорается скандал. Ставший вторым в чемпионате-2018/19 софийский ЦСКА обвиняется в подкупе игроков Черно море.
Обновлено в 18:31
Экономика
Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан
Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку.
Обновлено в 18:40
Общество
Ирландка пожаловалась на угнетения со стороны мужа-призрака
Обновлено в 12:38
Политика
Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него граждан
В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок.
Обновлено в 10:42
Финансы
Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В гипермаркете в Ростове рухнул потолок
Обновлено в 15:10
Политика
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:58
Футбол
«Локомотив» стал вторым в чемпионате России и прошел в Лигу чемпионов
Московский футбольный клуб «Локомотив» занял второе место по итогам чемпионата России по футболу.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
Минобороны РФ планирует ужесточить правила призыва
Министерство обороны РФ подготовило поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые изменят процедуру прохождения медкомиссии в военкоматах.
Обновлено в 20:00
Кино
Цыганов сыграет роль водителя «Икаруса» в фильме про Виктора Цоя
Обновлено в 03:43
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту наезда на полицейского в Москве
Как сообщила старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова, "следственными органами расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)".
Обновлено в 14:12
Общество
Москва стала лидером по социальным расходам
У лидеров рейтинга, Москвы и Санкт-Петербурга, объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека.
Обновлено в 17:36
Экономика
Lamoda примерила безубыточность
Как сообщал "Ъ" 28 февраля, по итогам 2018 года выручка Lamoda, работающей на рынках России, Белоруссии, Казахстана и Украины, снизилась в евро на 4,7%, до € 376, 4 млн, показав рост в рублях на 6,7%.
Обновлено в 18:18
Политика
До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину
Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.
Обновлено вчера в 04:17
Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в России
Leroy Merlin запускает новую сеть в России Один из крупных игроков российского DIY-рынка — Leroy Merlin — нашел способ использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших магазинов K-rauta.
Обновлено в 18:18
Общество
Школы Читы переполнены почти на 10 тысяч учеников
В три смены ни одна школа не работает.
Обновлено в 18:35
Экономика
В магазинах России станет меньше ценников
Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому в правила продажи отдельных видов товаров вносятся изменения и соответственно уменьшается количество ценников.
Обновлено в 13:23
Футбол
Тьерри Анри может возглавить «Бетис»
Анри был назначен главным тренером "Монако" в октябре прошлого года, но спустя три месяца был уволен со своего поста после серии неудачных результатов.
Обновлено в 03:45
Политика
Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено в 16:11
Политика
В Литве ждут начала второго тура президентских выборов
Второй тур президентских выборов пройдет сегодня в Литве. Участки откроются в 7 часов утра по местному времени (оно такое же, как в Москве).
Обновлено вчера в 23:16