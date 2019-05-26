Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парадаРИА Новости 13:44

Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада. "Зенит" в начале мая досрочно выиграл чемпионат России по футболу и стал шестикратным чемпионом страны.

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Происшествия В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.

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Религия Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.

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Футбол Софийский ЦСКА подозревают в подкупе соперника В чемпионате Болгарии разгорается скандал. Ставший вторым в чемпионате-2018/19 софийский ЦСКА обвиняется в подкупе игроков Черно море.

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