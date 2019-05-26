Футбол

Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парадаРИА Новости 13:44

Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада. "Зенит" в начале мая досрочно выиграл чемпионат России по футболу и стал шестикратным чемпионом страны.
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Парад под ливнем. «Зенит» проехал по Невскому на золотом автобусе

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«Зенит» — чемпион: как отмечали победу клуба в разные годы

Мойка7818:33

Чемпионский парад «Зенита» 26 мая 2019 года: Когда начнется и где пройдет

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Sport24.ru16:08

Петербург замер в ожидании чемпионского парада «Зенита»

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Мы проехали за «Зенитом» весь чемпионский парад (видео, фото, репортаж). Это топ!

Матч ТВ18:22

«Зенит» проведет чемпионский парад

Все про Спорт рувчера в 19:24
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F-35A в «режиме зверя» заметили вблизи Ирана

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Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею

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Воробьев продолжит тренировать сборную России по хоккею

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Пучдемон - номер один списка каталонской коалиции Lliures per Europa (Свободные для Европы).
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У базы отдыха под Петербургом мужчина открыл стрельбу

Мужчина открыл стрельбу возле базы отдыха «Розовая дача» в поселке Кутузовское в Ленобласти.
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Происшествия

К западу от Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

Обновлено в 18:03
Общество

Между Находкинским портом и грузами повисла угольная пыль

Между Находкинским портом и грузами повисла угольная пыль Проблема угольной пыли в российских портах, с шумом поднятая два года назад, но смягчившаяся в последнее время, получила новое развитие.
Обновлено в 18:18
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
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Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Автоспорт

Ферстаппен получил штрафные баллы

Одним из ключевых моментов гонки в Монако стал инцидент на пит-лейн, произошедший между Максом Ферстаппеном и Валттери Боттасом.
Обновлено в 11:32
Политика

Названы предварительные результаты распределения мест в Европарламенте

Европарламент опубликовал список предположительного распределения мандатов по итогам выборов в некоторых государствах.
Обновлено в 17:47
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Политика

В Хакасии глава района напал на корреспондента канала «Россия 24»

Глава Ширинского района Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала «Россия 24» во время интервью.
Обновлено в 17:19
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в столице.
Обновлено в 18:02
Армия и оружие

РФ проведет наблюдательный полет над США

Обновлено в 19:17
Гаджеты

Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10

Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.
Обновлено в 15:19
Технологии

Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов

Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
Обновлено в 08:34
Авто

Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос

Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
Обновлено в 01:29
Политика

В Киеве оценили экономические потери от противостояния с РФ

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что Киев несет огромные экономические убытки от конфликта с Москвой.
Обновлено в 19:30
Наука

Ученые разработали сверхточный «детектор» раковых клеток

Обновлено 24 мая в 06:21
Шоу-бизнес

Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено в 19:06
Происшествия

Под Барнаулом женщина бросилась под фуру, спасая своих детей

Обновлено в 06:58
Здоровье

Ученые рассказали, чью кровь предпочитают комары

Специалисты выяснили, каких людей и почему комары кусают чаще. Большего всего кровососущих привлекают любители сладостей и пива.
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Партия канцлера Курца побеждает на выборах в Европарламент в Австрии

По результатам экзитпола Австрийского агентства печати, партия Курца победила в выборах в Европарламент в Австрии.
Обновлено в 18:38
Футбол

Завершился чемпионат России по футболу

Завершился сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Полная турнирная таблица размещена на сайте лиги.
Обновлено в 09:02
Футбол

В ЦСКА рассказали о судьбе Бекао и Влашича

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о переговорах с защитником Бекао и полузащитником Николой Влашичем, которые выступают за армейцев на правах аренды из «Байи» и «Эвертона» соответственно.
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Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Политика

До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину

Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.
Обновлено вчера в 04:17
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Фильм Гая Ричи «Аладдин» возглавил российский прокат в выходные

Обновлено в 18:21
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
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