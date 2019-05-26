Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парадаРИА Новости 13:44

Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада. "Зенит" в начале мая досрочно выиграл чемпионат России по футболу и стал шестикратным чемпионом страны.

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Происшествия У базы отдыха под Петербургом мужчина открыл стрельбу Мужчина открыл стрельбу возле базы отдыха «Розовая дача» в поселке Кутузовское в Ленобласти.

Общество Между Находкинским портом и грузами повисла угольная пыль Между Находкинским портом и грузами повисла угольная пыль Проблема угольной пыли в российских портах, с шумом поднятая два года назад, но смягчившаяся в последнее время, получила новое развитие.

Политика Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Автоспорт Ферстаппен получил штрафные баллы Одним из ключевых моментов гонки в Монако стал инцидент на пит-лейн, произошедший между Максом Ферстаппеном и Валттери Боттасом.

Политика Названы предварительные результаты распределения мест в Европарламенте Европарламент опубликовал список предположительного распределения мандатов по итогам выборов в некоторых государствах.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Происшествия Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в столице.

Гаджеты Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10 Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.

Авто Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.

Политика В Киеве оценили экономические потери от противостояния с РФ Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что Киев несет огромные экономические убытки от конфликта с Москвой.

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Политика Партия канцлера Курца побеждает на выборах в Европарламент в Австрии По результатам экзитпола Австрийского агентства печати, партия Курца победила в выборах в Европарламент в Австрии.

Футбол Завершился чемпионат России по футболу Завершился сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Полная турнирная таблица размещена на сайте лиги.

Футбол В ЦСКА рассказали о судьбе Бекао и Влашича Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о переговорах с защитником Бекао и полузащитником Николой Влашичем, которые выступают за армейцев на правах аренды из «Байи» и «Эвертона» соответственно.

Религия Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.

Политика До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.