Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парадаРИА Новости 13:44
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада. "Зенит" в начале мая досрочно выиграл чемпионат России по футболу и стал шестикратным чемпионом страны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:42, Ашберн
Армия и оружие
F-35A в «режиме зверя» заметили вблизи Ирана
Обновлено в 17:25
Хоккей
Воробьев продолжит тренировать сборную России по хоккею
Обновлено в 13:53
Политика
Пучдемона избрали в Европарламент
Пучдемон - номер один списка каталонской коалиции Lliures per Europa (Свободные для Европы).
Обновлено в 18:15
Происшествия
У базы отдыха под Петербургом мужчина открыл стрельбу
Мужчина открыл стрельбу возле базы отдыха «Розовая дача» в поселке Кутузовское в Ленобласти.
Обновлено в 14:18
Общество
Между Находкинским портом и грузами повисла угольная пыль
Между Находкинским портом и грузами повисла угольная пыль Проблема угольной пыли в российских портах, с шумом поднятая два года назад, но смягчившаяся в последнее время, получила новое развитие.
Обновлено в 18:18
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено в 13:59
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Автоспорт
Ферстаппен получил штрафные баллы
Одним из ключевых моментов гонки в Монако стал инцидент на пит-лейн, произошедший между Максом Ферстаппеном и Валттери Боттасом.
Обновлено в 11:32
Политика
Названы предварительные результаты распределения мест в Европарламенте
Европарламент опубликовал список предположительного распределения мандатов по итогам выборов в некоторых государствах.
Обновлено в 17:47
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Политика
В Хакасии глава района напал на корреспондента канала «Россия 24»
Глава Ширинского района Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала «Россия 24» во время интервью.
Обновлено в 17:19
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в столице.
Обновлено в 18:02
Армия и оружие
РФ проведет наблюдательный полет над США
Обновлено в 19:17
Гаджеты
Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10
Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.
Обновлено в 15:19
Технологии
Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов
Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
Обновлено в 08:34
Авто
Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос
Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
Обновлено в 01:29
Политика
В Киеве оценили экономические потери от противостояния с РФ
Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что Киев несет огромные экономические убытки от конфликта с Москвой.
Обновлено в 19:30
Наука
Ученые разработали сверхточный «детектор» раковых клеток
Обновлено 24 мая в 06:21
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено в 19:06
Здоровье
Ученые рассказали, чью кровь предпочитают комары
Специалисты выяснили, каких людей и почему комары кусают чаще. Большего всего кровососущих привлекают любители сладостей и пива.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Партия канцлера Курца побеждает на выборах в Европарламент в Австрии
По результатам экзитпола Австрийского агентства печати, партия Курца победила в выборах в Европарламент в Австрии.
Обновлено в 18:38
Футбол
Завершился чемпионат России по футболу
Завершился сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Полная турнирная таблица размещена на сайте лиги.
Обновлено в 09:02
Футбол
В ЦСКА рассказали о судьбе Бекао и Влашича
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о переговорах с защитником Бекао и полузащитником Николой Влашичем, которые выступают за армейцев на правах аренды из «Байи» и «Эвертона» соответственно.
Обновлено в 11:22
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Политика
До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину
Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.
Обновлено вчера в 04:17
Кино
Фильм Гая Ричи «Аладдин» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено в 18:21
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34