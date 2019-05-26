Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парадаРИА Новости 13:44
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада. "Зенит" в начале мая досрочно выиграл чемпионат России по футболу и стал шестикратным чемпионом страны.
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Хоккей
Овечкин о матче с Чехией: Василевский сделал всё
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 13:08
Гаджеты
Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10
Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.
Обновлено в 15:19
Религия
В РПЦ заявили о дефиците храмов в Москве и регионах
Сразу в нескольких регионах России наблюдается дефицит православных храмов.
Обновлено в 15:15
Политика
Ципрас объявил о досрочных выборах в парламент Греции
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о проведении в стране досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 18:25
Политика
Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которые «делают Киев Киевом».
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава призвала не сдаваться на пути к цели
Теледива Екатерина Варнава призывает поклонников не сдаваться на пути к собственной цели.
Обновлено в 13:14
Политика
В Финляндии на выборах в Европарламент победила Коалиционная партия
Консервативная Коалиционная партия Финляндии победила на выборах в Европарламент, набрав 20,8% голосов и получив три места от Финляндии в Европарламенте, после подсчета 100% голосов, сообщает министерство юстиции страны.
Обновлено в 17:58
Технологии
Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 08:28
Хоккей
Нападающий сборной Канады Стоун признан самым ценным игроком ЧМ-2019
Самым ценным игроком турнира был признан форвард канадской сборной Марк Стоун.
Обновлено в 16:49
Общество
Ради спасения пчел британцам предложили отказаться от газонов
Экологи из Британии призвали садовников отказаться от традиционных подстриженных английских газонов ради спасения пчел.
Обновлено в 15:26
Автоспорт
Даниил Квят показал лучший результат в сезоне на Гран-при Монако
Гран-при Монако — шестой этап чемпионата мира «Формулы-1» — завершился победой британского пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 11:28
Общество
Вы ходите в районные торговые центры и «магазины» у дома? Или пренебрегаете ими?
На этой неделе наша редакция проводит «круглый стол» «Шопинг на районе», посвящённый торговым центрам и магазинам «у дома».
Обновлено в 17:00
Экономика
В магазинах России станет меньше ценников
Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому в правила продажи отдельных видов товаров вносятся изменения и соответственно уменьшается количество ценников.
Обновлено в 13:23
Здоровье
Исследователи рассказали, чью кровь предпочитают пить комары
Ученые выяснили, кровь каких людей комары предпочитают пить.
Обновлено в 05:09
Футбол
«Ливерпуль» не заинтересован в приобретении Рамоса
Серхио Рамос играет за «Реал» с 2005 года.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в столице.
Обновлено в 18:02
Политика
Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено в 16:11
Культура
Зеленский станцевал в шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, позабавив этим жителей страны.
Обновлено вчера в 19:29
Шоу-бизнес
«Может быть, они просто устали наряжаться в очень красивые платья?»: Лена Ленина выносит вердикт звездам в Каннах
72-й Каннский кинофестиваль подошел к концу, а вместе с ним и модное ревью Лены Лениной.
Обновлено в 16:45
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Музыка
Победителями шоу «Голос. Дети» стали все финалисты
Обновлено 24 мая в 16:36
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Футбол
ЦСКА — Крылья Советов 6:0
Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и саратовских "Крыльев Советов" на матч 30-го тура Российской премьер-лиги, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:27
Экономика
Москва стала лидером по социальным расходам
У лидеров рейтинга, Москвы и Санкт-Петербурга, объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека.
Обновлено в 17:36
Политика
Кандидат в президенты Литвы призвал наладить отношения с Россией
Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа призвал покончить с «жесткой риторикой» в отношении России.
Обновлено в 03:27
Политика
Обвинитель Порошенко хочет арестовать его активы
Обвинитель добавил, что под запрет должны попасть акции, активы, счета в банках, облигации, а также офшорные компании, оформленные на подставных лиц.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
СКР проводит проверку по факту нападения собаки на ребенка в Ногинске
По факту нападения собаки на ребенка в городе Ногинске Московской области организовано проведение доследственной проверки.
Обновлено в 16:15
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Музыка
Отец Децла ответил на покаяние Тимати
Продюсер Александр Толмацкий, отец Децла, прокомментировал проект рэпера Тимати, который посвятил трибьют покойному артисту.
Обновлено в 11:59