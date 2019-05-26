Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парадаРИА Новости 13:44

Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада. "Зенит" в начале мая досрочно выиграл чемпионат России по футболу и стал шестикратным чемпионом страны.

Хоккей Овечкин о матче с Чехией: Василевский сделал всё Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии.

Гаджеты Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10 Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.

Политика Ципрас объявил о досрочных выборах в парламент Греции Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о проведении в стране досрочных парламентских выборов.

Политика Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которые «делают Киев Киевом».

Шоу-бизнес Екатерина Варнава призвала не сдаваться на пути к цели Теледива Екатерина Варнава призывает поклонников не сдаваться на пути к собственной цели.

Политика В Финляндии на выборах в Европарламент победила Коалиционная партия Консервативная Коалиционная партия Финляндии победила на выборах в Европарламент, набрав 20,8% голосов и получив три места от Финляндии в Европарламенте, после подсчета 100% голосов, сообщает министерство юстиции страны.

Технологии Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.

Политика Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Хоккей Нападающий сборной Канады Стоун признан самым ценным игроком ЧМ-2019 Самым ценным игроком турнира был признан форвард канадской сборной Марк Стоун.

Общество Ради спасения пчел британцам предложили отказаться от газонов Экологи из Британии призвали садовников отказаться от традиционных подстриженных английских газонов ради спасения пчел.

Автоспорт Даниил Квят показал лучший результат в сезоне на Гран-при Монако Гран-при Монако — шестой этап чемпионата мира «Формулы-1» — завершился победой британского пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона.

Экономика В магазинах России станет меньше ценников Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому в правила продажи отдельных видов товаров вносятся изменения и соответственно уменьшается количество ценников.

Происшествия Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в столице.

Политика Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.

Культура Зеленский станцевал в шоу «Лига смеха» Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, позабавив этим жителей страны.

Происшествия В Перу произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.

Экономика В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

Футбол ЦСКА — Крылья Советов 6:0 Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и саратовских "Крыльев Советов" на матч 30-го тура Российской премьер-лиги, передает "Советский спорт".

Экономика Москва стала лидером по социальным расходам У лидеров рейтинга, Москвы и Санкт-Петербурга, объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека.

Политика Кандидат в президенты Литвы призвал наладить отношения с Россией Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа призвал покончить с «жесткой риторикой» в отношении России.

Политика Обвинитель Порошенко хочет арестовать его активы Обвинитель добавил, что под запрет должны попасть акции, активы, счета в банках, облигации, а также офшорные компании, оформленные на подставных лиц.

Происшествия СКР проводит проверку по факту нападения собаки на ребенка в Ногинске По факту нападения собаки на ребенка в городе Ногинске Московской области организовано проведение доследственной проверки.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.