Происшествия

Фанаты поиздевались над смертью футболиста СалыLenta.ru 07:58

Двое фанатов изображали полет самолета с трибун. Подобные жесты были расценены клубом, как издевательство над смертью новичка «Кардифф Сити», аргентинского нападающего Эмилиано Салы. Оба болельщика уже задержаны полицией.
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Sports.ruвчера в 15:35

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Sport.ruвчера в 17:13

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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 10:38, Ашберн
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Общество

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Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.
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