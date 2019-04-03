Футбол

Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и МамаеваСоветский спорт 13:49

Отмечается, что митинг пройдет 13 апреля в парке Сокольники. Напомним, что сегодня, 3 апреля, Пресненский суд Москвы принял решение продлить арест форварда Зенита Александра Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева.
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Фанаты «Спартака», ЦСКА и других клубов посетят митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Матч ТВ16:29

В «Сокольниках» планируют провести митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Спорт-Экспресс11:13

Фанаты «Спартака», «Динамо» и других клубов посетят митинг в поддержку Кокорина

Чемпионат14:10

В «Сокольниках» состоится митинг в поддержку Мамаева и братьев Кокориных

RT на русском13:59

Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и Мамаева

Советский спорт13:49

Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и Мамаева в Москве 13 апреля

Sport24.ru13:38

Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и Мамаева в Москве

Газета.Ru14:11
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:16, Ашберн
Общество

Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви

Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.
Обновлено в 09:46
Общество

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В Пенсионном фонде России (ПФР) заявили в среду, 3 апреля, что россиянам больше не будут выдавать привычные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), поскольку теперь этот документ станет электронным.
Обновлено в 15:06
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Стало известно место прощания с актером Алексеем Булдаковым

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Армия и оружие

Польский генерал не исключил ядерный удар по России в случае войны

Польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska не исключил возможность ядерного удара по России в случае войны.
Обновлено в 22:28
Общество

Генпрокуратура потребовала у экс-главы Марий Эл дворцы в стиле Ренессанса

Что хочет Генпрокуратура В списке объектов недвижимости, которые суд может изъять у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова по иску Генпрокуратуры, оказались здания в стиле европейского Возрождения в центре Йошкар-Олы, фасады этих построек рисовал лично экс-чиновник.
Обновлено в 23:02
Политика

В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.
Обновлено в 10:09
Авто

Клон новой Chevrolet Captiva выйдет в продажу летом

Новый кроссовер MG Hector, мультимедийную составляющую которого представили накануне в Индии, поступит в продажу летом текущего года.
Обновлено в 11:09
Экономика

Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках

Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.
Обновлено в 05:10
Интернет

ESET: в мессенджере WhatsApp зафиксирована фишинговая атака

Эксперты антивирусной компании ESET зафиксировали новую фишинговую атаку в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 10:08
Энергетика

По заявлению нефтяника, Омская область перешла на казахстанский бензин

Ты три километра от границы проехал, заехал в Омскую область, там можешь с прибылью продать казахстанский продукт.
Обновлено в 23:03
Общество

Заслуженный врач России потребовал извинений от Елены Малышевой

Обновлено в 21:40
Энергетика

Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения

Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
Обновлено в 05:37
Общество

На Камчатке объявлена лавинная опасность

В нескольких районах Камчатского края из-за опасности схода лавин объявлено предупреждение о лавинной опасности, сообщили в краевом управлении МЧС.
Обновлено в 22:30
Экономика

ЦБ предлагает перевод зарплаты по номеру телефона

Вполне вероятно, что в Центробанк скоро даст возможность юрлицам переводить деньги на номер телефона физлиц.
Обновлено в 13:42
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В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины

Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:26
Происшествия

В Японии снова арестован Карлос Гон

Обновлено в 18:34
Происшествия

Владелец затонувшего у Курил судна приговорен к четырем годам

Обновлено в 22:37
Происшествия

Пожар на комбинате «Красная нить» в Петербурге локализован

В 2 − 3-этажном здании происходило открытое горение на втором этаже (на площади 600 кв. м) и на кровле (200 кв. м).
Обновлено в 13:41
Армия и оружие

Генсек НАТО приравнял ИГ, Гитлера и Сталина

"Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя было бы победить диалогом", - отметил Столтенберг.
Обновлено в 13:03
Армия и оружие

В США обосновали отказ от российских ракетных двигателей РД-180

Обновлено в 19:38
Экономика

В России появятся 5 новых налогов

Согласно инициативе министерства, в Налоговом кодексе России могут появиться главы о налогах на операторов сети связи общего пользования и пользование автодорогами федерального значения.
Обновлено вчера в 04:50
Политика

В МИД Финляндии не исключили возможности вступления в НАТО

Хельсинки оставляет за собой возможность вступить в НАТО, заявила глава отдела по политике безопасности и антикризисному управлению МИД Финляндии Сари Раутио.
Обновлено в 21:24
Политика

В ООН одобрили заявку России на расширение шельфа в Арктике

Россия в 2015 году подала в ООН заявку на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км. В 2002 году аналогичная заявка была отклонена по причине нехватки аргументов.
Обновлено в 10:06
Интернет

В WhatsApp заработала новая функция

Популярный мессенджер WhatsApp добавил новую функцию, согласно которой пользователи в настройках могут запретить добавлять себя в группы без своего согласия.
Обновлено в 18:49
Космос

НАСА отложило первый беспилотный полет корабля Starliner

НАСА подтвердило перенос первого испытательного полета корабля Starliner компании Boeing на август, пилотируемая миссия ожидается не раньше конца года.
Обновлено в 10:42
Происшествия

С инспектора петербургского метро сняли обвинения по делу о теракте

Следователи прекратили уголовное дело против инспектора транспортной безопасности Петербургского метрополитена Константина Ипполитова, возбужденное после теракта в апреле 2017 года.
Обновлено в 16:59
Политика

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе

Обновлено в 21:28
Армия и оружие

Пенс призвал Турцию выбрать между НАТО и покупкой С-400

Обновлено в 16:25
Политика

Трамп встретится с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ 4 апреля

Президент США Дональд Трамп примет вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ в Белом доме в Вашингтоне 4 апреля, сообщает пресс-служба администрации американского президента.
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Шоу-бизнес

Ахеджакова возмущена травлей Панина

Народная артистка России Лия Ахеджакова ответила на вопрос о травле актера Алексея Панина после его высказывания о "злобных уродцах-россиянах".
Обновлено в 09:31
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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