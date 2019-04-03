Футбол
Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и МамаеваСоветский спорт 13:49
Отмечается, что митинг пройдет 13 апреля в парке Сокольники. Напомним, что сегодня, 3 апреля, Пресненский суд Москвы принял решение продлить арест форварда Зенита Александра Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:16, Ашберн
Общество
Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви
Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.
Обновлено в 09:46
Общество
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В Пенсионном фонде России (ПФР) заявили в среду, 3 апреля, что россиянам больше не будут выдавать привычные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), поскольку теперь этот документ станет электронным.
Обновлено в 15:06
Кино
Стало известно место прощания с актером Алексеем Булдаковым
Обновлено в 14:54
Армия и оружие
Польский генерал не исключил ядерный удар по России в случае войны
Польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska не исключил возможность ядерного удара по России в случае войны.
Обновлено в 22:28
Общество
Генпрокуратура потребовала у экс-главы Марий Эл дворцы в стиле Ренессанса
Что хочет Генпрокуратура В списке объектов недвижимости, которые суд может изъять у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова по иску Генпрокуратуры, оказались здания в стиле европейского Возрождения в центре Йошкар-Олы, фасады этих построек рисовал лично экс-чиновник.
Обновлено в 23:02
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.
Обновлено в 10:09
Авто
Клон новой Chevrolet Captiva выйдет в продажу летом
Новый кроссовер MG Hector, мультимедийную составляющую которого представили накануне в Индии, поступит в продажу летом текущего года.
Обновлено в 11:09
Экономика
Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках
Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.
Обновлено в 05:10
Интернет
ESET: в мессенджере WhatsApp зафиксирована фишинговая атака
Эксперты антивирусной компании ESET зафиксировали новую фишинговую атаку в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 10:08
Энергетика
По заявлению нефтяника, Омская область перешла на казахстанский бензин
Ты три километра от границы проехал, заехал в Омскую область, там можешь с прибылью продать казахстанский продукт.
Обновлено в 23:03
Энергетика
Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения
Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
Обновлено в 05:37
Общество
На Камчатке объявлена лавинная опасность
В нескольких районах Камчатского края из-за опасности схода лавин объявлено предупреждение о лавинной опасности, сообщили в краевом управлении МЧС.
Обновлено в 22:30
Экономика
ЦБ предлагает перевод зарплаты по номеру телефона
Вполне вероятно, что в Центробанк скоро даст возможность юрлицам переводить деньги на номер телефона физлиц.
Обновлено в 13:42
Политика
В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины
Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:26
Происшествия
В Японии снова арестован Карлос Гон
Обновлено в 18:34
Происшествия
Пожар на комбинате «Красная нить» в Петербурге локализован
В 2 − 3-этажном здании происходило открытое горение на втором этаже (на площади 600 кв. м) и на кровле (200 кв. м).
Обновлено в 13:41
Армия и оружие
Генсек НАТО приравнял ИГ, Гитлера и Сталина
"Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя было бы победить диалогом", - отметил Столтенберг.
Обновлено в 13:03
Экономика
В России появятся 5 новых налогов
Согласно инициативе министерства, в Налоговом кодексе России могут появиться главы о налогах на операторов сети связи общего пользования и пользование автодорогами федерального значения.
Обновлено вчера в 04:50
Политика
В МИД Финляндии не исключили возможности вступления в НАТО
Хельсинки оставляет за собой возможность вступить в НАТО, заявила глава отдела по политике безопасности и антикризисному управлению МИД Финляндии Сари Раутио.
Обновлено в 21:24
Политика
В ООН одобрили заявку России на расширение шельфа в Арктике
Россия в 2015 году подала в ООН заявку на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км. В 2002 году аналогичная заявка была отклонена по причине нехватки аргументов.
Обновлено в 10:06
Интернет
В WhatsApp заработала новая функция
Популярный мессенджер WhatsApp добавил новую функцию, согласно которой пользователи в настройках могут запретить добавлять себя в группы без своего согласия.
Обновлено в 18:49
Космос
НАСА отложило первый беспилотный полет корабля Starliner
НАСА подтвердило перенос первого испытательного полета корабля Starliner компании Boeing на август, пилотируемая миссия ожидается не раньше конца года.
Обновлено в 10:42
Происшествия
С инспектора петербургского метро сняли обвинения по делу о теракте
Следователи прекратили уголовное дело против инспектора транспортной безопасности Петербургского метрополитена Константина Ипполитова, возбужденное после теракта в апреле 2017 года.
Обновлено в 16:59
Политика
Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе
Обновлено в 21:28
Политика
Трамп встретится с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ 4 апреля
Президент США Дональд Трамп примет вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ в Белом доме в Вашингтоне 4 апреля, сообщает пресс-служба администрации американского президента.
Обновлено в 22:54
Шоу-бизнес
Ахеджакова возмущена травлей Панина
Народная артистка России Лия Ахеджакова ответила на вопрос о травле актера Алексея Панина после его высказывания о "злобных уродцах-россиянах".
Обновлено в 09:31