Футбол

Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и МамаеваСоветский спорт 13:49

Отмечается, что митинг пройдет 13 апреля в парке Сокольники. Напомним, что сегодня, 3 апреля, Пресненский суд Москвы принял решение продлить арест форварда Зенита Александра Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева.
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Фанаты «Спартака», ЦСКА и других клубов посетят митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Матч ТВ16:29

Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и Мамаева

Советский спорт13:49

Фанаты «Спартака», «Динамо» и других клубов посетят митинг в поддержку Кокорина

Чемпионат14:10

В «Сокольниках» состоится митинг в поддержку Мамаева и братьев Кокориных

RT на русском13:59

Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и Мамаева в Москве

Газета.Ru14:11

Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и Мамаева в Москве 13 апреля

Sport24.ru13:38

В «Сокольниках» планируют провести митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Спорт-Экспресс11:13
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Среди мер по стимулированию рождаемости в России обсуждается выдача материнского капитала после рождения первого ребенка, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в программе «60 минут» на канале «Россия 1». «Не буду скрывать, такие варианты тоже обсуждаются»,— сообщила она (цитата по «Интерфаксу»).
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О дебатах между Зеленским и Порошенко на «Олимпийском» высказалась пресс-служба стадиона

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Футбол

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Федор Конюхов рассказал о пережитом в океане шторме

Федор Конюхов совершает одиночный переход на весельной лодке через Южный океан и планирует обогнуть мыс Горн.
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В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Акционеры «Полюса» размещают акции почти на $400 млн

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Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки

Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
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Global Ports и Royal Vopak NV продали компании Liwathon 100% акций терминала нефтепродуктов VEOS в Эстонии (AS Vopak E.O.S.). Сумму сделки стороны не раскрыли.
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Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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