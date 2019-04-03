Футбол
Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и МамаеваСоветский спорт 13:49
Отмечается, что митинг пройдет 13 апреля в парке Сокольники. Напомним, что сегодня, 3 апреля, Пресненский суд Москвы принял решение продлить арест форварда Зенита Александра Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:13, Ашберн
Экономика
Кремль требует разъяснений, почему у россиян нет денег на обувь
Пресс-секретарь президента России не понял, откуда у Росстата информация, что россиянам не хватает денег на обувь.
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Культура
Актер Дольф Лундгрен захотел встретиться с Путиным
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Претензии женщин, обвинивших бывшего вице-президента США в неподобающем поведении, прокомментировал Джо Байден.
Обновлено в 16:47
Политика
Конституционный суд отказался проверять закон о пенсионной реформе
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В Польше откроется самый глубокий бассейн в мире
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Обновлено в 16:01
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
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Обновлено в 16:53
Здоровье
Онколог рассказала, как уберечься от рака полового члена
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Общество
Хоккеист Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн рублей
Обновлено вчера в 10:17
Общество
Правительство обсуждает возможность выдачи маткапитала на первенца
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Обновлено в 16:38
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Балотелли: «Бонуччи повезло, что меня не было рядом»
Обновлено в 10:59
Политика
О дебатах между Зеленским и Порошенко на «Олимпийском» высказалась пресс-служба стадиона
На странице НСК в социальной сети Facebook было сказано, что в адрес «Олимпийского» не поступало никаких официальных заявок или проектов соглашений на проведение дебатов между Зеленским и Порошенко.
Обновлено в 14:46
Политика
Трибунал отказал Караджичу в пересмотре пожизненного приговора
Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) отказал экс-президенту Республики Сербской Радовану Караджичу в праве на пересмотр решения о пожизненном приговоре.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие
«Белые лебеди» пролетели над северными морями
Обновлено в 15:42
Происшествия
Федор Конюхов рассказал о пережитом в океане шторме
Федор Конюхов совершает одиночный переход на весельной лодке через Южный океан и планирует обогнуть мыс Горн.
Обновлено в 12:27
Политика
Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
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«Нижний Новгород» проиграл «Антверпу» и вылетел из Лиги чемпионов ФИБА
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Обновлено в 16:25
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены
Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбительный пост Конора Макгрегора, назвавшего его жену полотенцем.
Обновлено в 14:52
Экономика
Акционеры «Полюса» размещают акции почти на $400 млн
Владелец 82,44% акций российского золотодобывающего «Полюса» – Polyus Gold International Саида Керимова, сына сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, в среду вечером начала ускоренный сбор заявок для продажи на Московской бирже примерно 3,5%, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 14:31
Политика
Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки
Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено в 10:37
Экономика
Global Ports и Royal Vopak продали Liwathon нефтетерминал в Эстонии
Global Ports и Royal Vopak NV продали компании Liwathon 100% акций терминала нефтепродуктов VEOS в Эстонии (AS Vopak E.O.S.). Сумму сделки стороны не раскрыли.
Обновлено в 04:46
Политика
Опрос показал шансы Зеленского и Порошенко во втором туре
Почти половина украинцев проголосуют за актера Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов, а за его оппонента – нынешнего главу государства Петра Порошенко свой голос отдадут лишь 19,8% - таковы данные экзит-пола, проведенного телеканалами "112 Украина" и NewsOne совместно с Институтом социальных исследований и консалтинга SORA (Австрия) и Центром "Социальный мониторинг".
Обновлено в 15:32
Космос
Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры
Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено в 09:25
Авто
Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей
Обновлено в 03:14
Здоровье
Акция «10 тысяч шагов к жизни» пройдет на ВДНХ
Всероссийская акция "10 тысяч шагов к жизни" пройдет одновременно более чем в 150 российских городах.
Обновлено в 13:14
Авто
GM запустил новую программу Cadillac Finance и Chevrolet Finance
Компания General Motors объявила о новой программе автокредитования для физических лиц Cadillac Finance и Chevrolet Finance.
Обновлено в 05:46
Экономика
ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ
Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено в 10:55
Политика
На Украине завод переименовал хлеб в рамках декоммунизации
Обновлено в 16:06