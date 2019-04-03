Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и МамаеваСоветский спорт 13:49

Отмечается, что митинг пройдет 13 апреля в парке Сокольники. Напомним, что сегодня, 3 апреля, Пресненский суд Москвы принял решение продлить арест форварда Зенита Александра Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева.

Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и Мамаева

Экономика «Газпром» активизирует локализацию оборудования для СПГ и шельфа "Газпром" в среднесрочной и долгосрочной перспективе ожидает появления у компании новых крупных проектов по таким направлениям, как сжижение природного газа, работа на шельфе и газопереработка, в связи с чем активизирует работу с партнерами по локализации оборудования в данных сферах, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Экономика Россиян могут обложить 5 новыми налогами Минфин подготовил законопроект о включении в Налоговый кодекс РФ пяти новых глав: об экологическом налоге, утилизационном сборе, налоге с операторов связи, сборе с пользователей автомобильных дорог и гостиничном сборе.

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Происшествия Суд временно оставил с отцом вывезенных из Швеции российских детей Польский суд временно оставил с российским отцом вывезенных из Швеции детей до окончательного решения их судьбы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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Политика У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».

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