Футбол
Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и МамаеваСоветский спорт 13:49
Отмечается, что митинг пройдет 13 апреля в парке Сокольники. Напомним, что сегодня, 3 апреля, Пресненский суд Москвы принял решение продлить арест форварда Зенита Александра Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева.
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