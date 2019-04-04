Футбол
Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку КокориныхProstoProSport вчера в 14:42
Кокорина и Мамаева обвиняют в участии в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года. Сначала в кофейне они напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака, а затем избили водителя ведущей «Первого» канала Виталия Соловчука.
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Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и Мамаева в Москве 13 апреля
Sport24.ruвчера в 13:38
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 14:39, Ашберн
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Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия
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Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
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Осенью в Сочи пройдет форум "Россия-Африка". Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с ангольским коллегой.
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Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
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Авто
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