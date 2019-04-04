Футбол

Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку КокориныхProstoProSport вчера в 14:42

Кокорина и Мамаева обвиняют в участии в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года. Сначала в кофейне они напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака, а затем избили водителя ведущей «Первого» канала Виталия Соловчука.
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Официальный фан-клуб «Спартака» не придет поддержать Кокорина

Газета.Ru11:21

В «Сокольниках» планируют провести митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Спорт-Экспрессвчера в 11:13

Фан-клуб «Спартака» о митинге в поддержку Кокорина: не поддерживаем преступников

Чемпионат10:30

Фанаты «Спартака», ЦСКА и других клубов посетят митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Матч ТВвчера в 16:29

Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и Мамаева

Советский спортвчера в 13:49

Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и Мамаева в Москве 13 апреля

Sport24.ruвчера в 13:38

Фан-клуб «Спартака» о митинге в поддержку Кокорина: мы не поддерживаем преступников

RT на русском11:06
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 14:39, Ашберн
Армия и оружие

Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ

В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 09:46
Финансы

Почему резко упала средняя максимальная ставка вкладов в банках

За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц резко снизилась до 7,53% годовых.
Обновлено в 11:30
Происшествия

В Чувашии двое детей погибли при пожаре, пока мать была в сауне

Жительница Новочебоксарска подозревается в причинении смерти по неосторожности двум своим детям, которые погибли при пожаре, пока она была в сауне, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.
Обновлено в 10:45
Экономика

Фамил Садыгов назначен зампредом правления «Газпрома» по финансам

Фамил Садыгов назначен заместителем председателя правления ПАО "Газпром", курирующим вопросы финансово-экономической деятельности.
Обновлено в 12:23
Технологии

«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок

«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие

В НАТО решили поддержать Украину в Черном море

Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:46
Наука

Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии

Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено в 09:27
Происшествия

В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX

Министерство иностранных дел Эфиопии сообщило, что не смогло представить 1 апреля предварительный отчет о причинах авиакатастрофы самолета Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines, в результате которой 10 марта погибли 157 человек, однако отчет будет опубликован в конце этой недели.
Обновлено вчера в 02:52
Экономика

Moody’s присвоило «Русалу» рейтинг Ba3

Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило российской алюминиевой компании «Русал» корпоративный рейтинг на уровне «Ba3» со «стабильным» прогнозом.
Обновлено в 12:54
Кино

Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия

Выдающийся советский и российский режиссер Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:06
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Политика

Путин пригласил президента Анголы в Сочи

Осенью в Сочи пройдет форум "Россия-Африка". Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с ангольским коллегой.
Обновлено в 08:52
Авто

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Политика

Суд в Крыму приговорил украинских диверсантов к 14 годам колонии

Обновлено в 04:00
Происшествия

Экс-глава Nissan Карлос Гон вновь арестован

Обновлено вчера в 19:06
Политика

Зеленский согласился сдать анализы в частной клинике

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский согласился сдать анализы вместе с Петром Порошенко, но не в медпункте стадиона "Олимпийский".
Обновлено в 12:00
Политика

ЕСПЧ принял жалобы родственников жертв крушения MH17 к России

Родственник жертв считают, что Россия прямо или косвенно несет ответственность за крушение самолета и гибель их родных, а также, что она не расследовала катастрофу надлежащим образом и отказалась сотрудничать с другими следственными группами.
Обновлено в 14:23
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие

Мотострелки Северного флота провели учение с боевой стрельбой

Обновлено в 11:17
Хоккей

Цулыгин: никакой установки устроить бой в концовке игры не было

Никакой установки устроить бой не было.
Обновлено в 13:49
Единоборства

Макгрегор объявил о возобновлении карьеры

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объявил о возвращении к профессиональным выступлениям спустя девять дней после завершения карьеры.
Обновлено в 01:02
Общество

Бумажные СНИЛС отменили в России

Для граждан, которые становятся зарегистрированным или застрахованным лицом, будет открываться страховой номер индивидуального лицевого счета.
Обновлено вчера в 00:50
Армия и оружие

Доработка воронежского Ил-112В займет до 10 месяцев

Первый полет военно-транспортного самолета воронежского производства Ил-112В прошел 30 марта 2019 года.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия

СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес

Любовница Ромы Жукова обвинила его жену в нападении

Ольга Илларионова, к которой певец Рома Жуков ушел от жены Елены и шестерых детей, обвинила пока еще законную супругу возлюбленного в нападении.
Обновлено в 13:01
Общество

Ученые посчитали стоимость выпуска косаток из «китовой тюрьмы»

Стоимость выпуска на волю каждой косатки из "китовой тюрьмы" в Приморье составит до 3 миллионов рублей, так как для каждого животного нужна индивидуальная транспотировочная ванна, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 07:05
Авто

Российский авторынок в марте вернулся к росту

Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Футбол

Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие

Ливийская армия начала наступление на Триполи, нефть пошла вверх

Обновлено в 12:25
Происшествия

В Подмосковье произошло ДТП с пятью автомобилями

Обновлено в 13:17
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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