Футбол
Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку КокориныхProstoProSport вчера в 14:42
Кокорина и Мамаева обвиняют в участии в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года. Сначала в кофейне они напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака, а затем избили водителя ведущей «Первого» канала Виталия Соловчука.
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Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и Мамаева в Москве 13 апреля
Sport24.ruвчера в 13:38
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