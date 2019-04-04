Футбол

Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку КокориныхProstoProSport вчера в 14:42

Кокорина и Мамаева обвиняют в участии в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года. Сначала в кофейне они напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака, а затем избили водителя ведущей «Первого» канала Виталия Соловчука.
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Официальный фан-клуб «Спартака» не придет поддержать Кокорина

Газета.Ru11:21

Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и Мамаева в Москве 13 апреля

Sport24.ruвчера в 13:38

Фан-клуб «Спартака» о митинге в поддержку Кокорина: не поддерживаем преступников

Чемпионат10:30

Фанаты «Спартака», ЦСКА и других клубов посетят митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Матч ТВвчера в 16:29

Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и Мамаева

Советский спортвчера в 13:49

Фан-клуб «Спартака» о митинге в поддержку Кокорина: мы не поддерживаем преступников

RT на русском11:06

В «Сокольниках» планируют провести митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Спорт-Экспрессвчера в 11:13
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Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Обновлено в 12:20
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Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
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Россия показывает, что готова на самые крайние шаги, — в расчете на то, что Запад, испугавшись, пойдет на уступки, на российские условия мира.
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Обновлено в 13:33
Наука

Большие белые акулы находятся в опасности: на них охотятся не только люди

Обновлено в 09:39
Футбол

«Аякс» приобрёл замену де Йонгу

Трансферу поспособствовал соотечественник Марина Кристиан Киву, выступавший за "Аякс" с 1999 по 2003 год.
Обновлено в 15:46
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Политика

В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море

НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
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Общество

Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой

Обновлено в 07:35
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Неймар: скучаю по временам в «Барселоне»

Обновлено в 16:12
Единоборства

Описана реакция Нурмагомедова на оскорбления Макгрегора

Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз описал реакцию своего клиента на оскорбления со стороны ирландца Конора Макгрегора.
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«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Происшествия

В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум

В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
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В России отменен бумажный СНИЛС

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Международные резервы России по состоянию на 29 марта за неделю выросли на 0,5% до $489,5 млрд. Об этом сообщается на сайте Банка России.
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Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено вчера в 14:30
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Сеть детских магазинов «Бегемот» признана банкротом

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УАЗ повысит антикоррозийные свойства своих моделей

Операционный директор завода в интервью газете «Панорама УАЗ» сообщил, что компания испытывает большие имиджевые потери из-за коррозийной стойкости кузова моделей.
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Хоккей

Искры летели: «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче

Ох, и жарищу устроили финалисты Востока в четвертом матче серии. Пока на Западе «армейские» клубы катают скучнейшие игры, здесь все пылает.
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Сотрудники Ford Sollers при добровольном увольнении получат от 5,5 до 12 среднемесячных окладов, объявило в четверг, 4 апреля, совместное предприятие.
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В сети появились рендеры и видео с готовящемся к выпуску смартфоном Samsung Galaxy A90, пока не представленном производителем официально.
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Армия и оружие

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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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