Футбол

Фанаты и игроки «Порту» провели акцию в поддержку КасильясаЧемпионат вчера в 20:31

Перед матчем 32-го тура Примейры с «Авешом» (4:0) футболисты надели футболки со словами поддержки в адрес испанца, а болельщики принесли на трибуны баннер с изображением голкипера и пожеланием ему выздоровления. Видео также можно посмотреть на «Чемпионате».
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Фанаты «Порту» сделали перфоманс в поддержку Касильяса

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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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