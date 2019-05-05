Фанаты и игроки «Порту» провели акцию в поддержку КасильясаЧемпионат вчера в 20:31

Перед матчем 32-го тура Примейры с «Авешом» (4:0) футболисты надели футболки со словами поддержки в адрес испанца, а болельщики принесли на трибуны баннер с изображением голкипера и пожеланием ему выздоровления. Видео также можно посмотреть на «Чемпионате».

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