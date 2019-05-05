Футбол
Фанаты и игроки «Порту» провели акцию в поддержку КасильясаЧемпионат вчера в 20:31
Перед матчем 32-го тура Примейры с «Авешом» (4:0) футболисты надели футболки со словами поддержки в адрес испанца, а болельщики принесли на трибуны баннер с изображением голкипера и пожеланием ему выздоровления. Видео также можно посмотреть на «Чемпионате».
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Два случая чумы с летальным исходом зарегистрированы в районе западной монгольской провинции Баян-Улгий.
Обновлено в 00:30
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Обновлено в 01:41
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Политика
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Появилось видео столкновения Луны с метеоритом
Обновлено 02 мая в 05:27
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