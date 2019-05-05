Футбол
Фанаты и игроки «Порту» провели акцию в поддержку КасильясаЧемпионат 20:31
Хесус Корона
|18′
Тикиньо Соарес
|30′
|45′+1′
Жорже Феллипе
|46′
Жорже Феллипе
Бруну Брага
Эктор Эррера
|46′
Уилсон Манафа
|68′
Тикиньо Соарес
|71′
Алекс Теллес
Отавио
|71′
|75′
Ablaye Faye
Мигел Тавареш
|76′
Луис Фаринья
Эктор Эррера
Оливер Торрес
|76′
Мусса Марега
Венсан Абубакар
|79′
|83′
Рубен Оливейра
Le Tong
Порту
Расстановка 4‑4‑2
26
Вана
12
Манафа
3
Милитао
28
Фелипе
25
Отавио
17
Корона
22
Перейра
10
Торрес
8
Браими
29
Соарес
2 ×
9
Абубакар
24
Бёнардо
26
Понк
44
Гало
8
Брага
2
Родриго
91
Тавареш
18
Le T
6
Коста
33
Диас
11
Фаринья
82
Лукиньяс
Авеш
Расстановка 3‑4‑3
Перед матчем 32-го тура Примейры с «Авешом» (4:0) футболисты надели футболки со словами поддержки в адрес испанца, а болельщики принесли на трибуны баннер с изображением голкипера и пожеланием ему выздоровления. Видео также можно посмотреть на «Чемпионате».
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