Футбол
Фанаты и игроки «Порту» провели акцию в поддержку КасильясаЧемпионат вчера в 20:31
Перед матчем 32-го тура Примейры с «Авешом» (4:0) футболисты надели футболки со словами поддержки в адрес испанца, а болельщики принесли на трибуны баннер с изображением голкипера и пожеланием ему выздоровления. Видео также можно посмотреть на «Чемпионате».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:14, Ашберн
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Обновлено в 02:00
Финансы
Рубль испытает «шок» после майских праздников, считают эксперты
Рубль заметно подешевеет после майских праздников, считают аналитики.
Обновлено вчера в 17:05
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Обновлено в 05:08
Армия и оружие
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Обновлено в 03:30
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Обновлено вчера в 13:57
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Обновлено вчера в 23:31
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