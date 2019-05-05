Футбол
Фанаты и игроки «Порту» провели акцию в поддержку КасильясаЧемпионат вчера в 20:31
Футболисты и болельщики «Порту» провели акцию в поддержку испанского голкипера Икера Касильяса.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:49, Ашберн
Хоккей
«Бостон» обыграл «Коламбус» и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ
«Бостон Брюинз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:52
Космос
НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Обновлено в 09:20
Политика
Гуайдо признал провал попытки свержения Мадуро
Обновлено в 04:57
Кино
Режиссеров «Мстителей 4» разочаровал кассовый успех фильма
Невероятный кассовый успех фильма "Мстители 4: Финал" стал в какой-то степени разочарованием для его создателей братьев Руссо, так как обсуждения рекордов постепенно затмили все остальные достоинства их работы.
Обновлено в 02:58
Происшествия
В жилом доме на Украине прогремел взрыв. Есть погибший
Взрыв в жилом доме в Киевской области унес жизнь одного и привел к тяжелым последствиям для еще троих пострадавших, информирует 5 мая телеканал «112.Украина» со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Обновлено в 07:04
Происшествия
Павелецкий вокзал «заминировали» в Москве
В столице сотрудники правоохранительных органов проверяют Павелецкий вокзал после сообщения о бомбе в здании.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В Израиле в результате ракетного обстрела погибли два человека
В израильском городе Ашкелон в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа погибли два человека.
Обновлено в 07:56
Здоровье
Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень
Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
Авто
В немецких СМИ высказались о перспективах Lada на европейском рынке
Как сообщает Российская Газета, в статье немецкого издания идет речь о перспективах современных моделей АвтоВАЗа на рынке Германии.
Обновлено в 09:19
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Авто
Продажи новых пикапов на рынке России упали на 28%
Лидером рынка пикапов по итогам первых трех месяцев текущего года по-прежнему остается отечественный УАЗ «Пикап», на котором остановили свой выбор 732 человека (-15%).
Обновлено в 02:01
Футбол
Боярский: «Спартак» будет там, где ему прикажет быть «Зенит»
Народный артист РСФСР и известный болельщик петербургского "Зенита" Михаил Боярский поделился мнением относительно противостояния сине-бело-голубых с московским "Спартаком".
Обновлено в 09:17
Футбол
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Динамо»
Тренерские штабы ЦСКА и «Динамо» опубликовали стартовые составы на очную встречу команд в рамках 27-го тура РПЛ.
Обновлено в 09:13
Единоборства
Емельяненко ответил на вопрос о продолжении карьеры
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко пока не принял решение о продолжении своей карьеры, он будет обсуждать этот вопрос с президентом организации Bellator Скоттом Кокером.
Обновлено в 09:08
Политика
В Германии назвали Россию сверхдержавой
По мнению автора, после всех «крушений», пережитых за последние сто лет, «Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки».
Обновлено в 08:22
Происшествия
Угонщик сбил инспектора и устроил смертельное ДТП в Рязанской области
Три человека погибли от рук 48-летнего частного предпринимателя, угнавшего машину у знакомого в центре Петербурга, сбившего инспектора и устроившего смертельное ДТП в Рязанской области.
Обновлено в 07:39
Авто
Концерн УАЗ показал забытый пикап «Сталкер»
Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено в 04:30
Общество
Омичи назвали свою реальную зарплату: сведения плачевны
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
В НАТО призвали готовиться к войне с Россией
Американский генерал и командующий вооружёнными силами НАТО в Европе Кёртис Скапаротти (Curtis Scaparrotti) заявил, что Европа должна быть готова к войне с Россией.
Обновлено в 04:37
Футбол
Жозе Моуринью может возглавить «Селтик»
Португальский тренер Жозе Моуринью может возобновить карьеру в "Селтики".
Обновлено в 09:36
Общество
Близнецов ждут финансовые трудности, Весы поверят в любовь: прогноз таролога
Неделя ознаменована трудными начинаниями в профессиональной деятельности. В конце месяца можно ждать денежных поступлений.
Обновлено в 06:15
Общество
Июльская жара придет в Москву 6 и 7 мая
Летняя температура установится в Москве 6 и 7 мая — воздух прогреется до +25 градусов.
Обновлено в 07:22
Футбол
Игрок «Зенита» устроил дебош при сдаче допинг-теста
Телеграм-канал "Мутко против" сообщил о том, что сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович не хотел сдавать допинг-тест перед игрой с "Динамо".
Обновлено в 07:43