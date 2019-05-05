Фанаты и игроки «Порту» провели акцию в поддержку КасильясаЧемпионат вчера в 20:31

Футболисты и болельщики «Порту» провели акцию в поддержку испанского голкипера Икера Касильяса.

Фанаты и игроки «Порту» провели акцию в поддержку Касильяса

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