Футбол

Фанаты и игроки «Порту» провели акцию в поддержку КасильясаЧемпионат вчера в 20:31

Футболисты и болельщики «Порту» провели акцию в поддержку испанского голкипера Икера Касильяса.
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Болельщики и игроки «Порту» устроили акцию в честь Касильяса

Евро-футбол.ру03:53

Фанаты и игроки «Порту» устроили акцию в честь Касильяса

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Газета.Ruвчера в 21:23

Фанаты «Порту» сделали перфоманс в поддержку Касильяса

Бомбардир.ру00:55

Фанаты и игроки «Порту» провели акцию в поддержку Касильяса

Чемпионатвчера в 20:31
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Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
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Народный артист РСФСР и известный болельщик петербургского "Зенита" Михаил Боярский поделился мнением относительно противостояния сине-бело-голубых с московским "Спартаком".
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По мнению автора, после всех «крушений», пережитых за последние сто лет, «Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки».
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Три человека погибли от рук 48-летнего частного предпринимателя, угнавшего машину у знакомого в центре Петербурга, сбившего инспектора и устроившего смертельное ДТП в Рязанской области.
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Американский генерал и командующий вооружёнными силами НАТО в Европе Кёртис Скапаротти (Curtis Scaparrotti) заявил, что Европа должна быть готова к войне с Россией.
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Португальский тренер Жозе Моуринью может возобновить карьеру в "Селтики".
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Близнецов ждут финансовые трудности, Весы поверят в любовь: прогноз таролога

Неделя ознаменована трудными начинаниями в профессиональной деятельности. В конце месяца можно ждать денежных поступлений.
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Июльская жара придет в Москву 6 и 7 мая

Летняя температура установится в Москве 6 и 7 мая — воздух прогреется до +25 градусов.
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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