Во время футбольного матча «Зенит»-«Тамбов» 14 июля произошло столкновение между фанатами «сине-бело-голубых» и сотрудниками ОМОна.

Фанаты «Зенита» столкнулись с ОМОНом во время матча с «Тамбовом»

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