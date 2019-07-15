Происшествия
Фанаты «Зенита» столкнулись с ОМОНом во время матча с «Тамбовом»Gazeta.SPb вчера в 23:13
Во время футбольного матча «Зенит»-«Тамбов» 14 июля произошло столкновение между фанатами «сине-бело-голубых» и сотрудниками ОМОна.
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Фанаты «Зенита» не отстояли своего в противостоянии с ОМОНом. Задержанного лишили футбола
Фонтанка.Рувчера в 16:48
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 13:08, Вашингтон
Футбол
Сёмин огласил состав «Локомотива» на матч с «Рубином»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин определился со стартовым составом команды на матч с «Рубином».
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Происшествия
Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
В России ответили на угрозы Турчинова уничтожить Крымский мост
По словам Турчинова, украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы могут за несколько минут "снести" мост.
Обновлено в 12:50
Политика
Луценко заявил о невозможности передачи Вышинского России
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передача главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского России невозможна, пока украинский суд не вынесет решение по его делу.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Суд арестовал «вора в законе» Шишканова
Обновлено в 12:46
Авто
Lincoln рассказал о обновленном полноразмерном внедорожнике Navigator
Престижный бренд Lincoln с гордостью сообщает, что более 66% продаж его полноразмерного внедорожника Navigator приходится на клиентов других брендов, причем 9 из 10 выбирают самые дорогие комплектации для этой модели.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара надеется организовать совместное с Россией производство систем противовоздушной обороны.
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Авто
Эксперты: Качество автомобилей надо снижать — они слишком долго служат
Британский эксперт Майк Резерфорд заявил, что с нынешними автомобилями производители "каши не сварят".
Обновлено в 09:54
Происшествия
При купании в Лене двое детей утонули, четверо взрослых пропали
Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС и Государственной инспекции по маломерным судам выехали на место происшествия на реке Лене, где при купании погибли двое детей и пропало четверо взрослых.
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Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки
Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 11:41
Экономика
Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии
Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.
Обновлено в 10:25
Общество
Как бы выглядели в старости Басков, Волочкова и другие звезды
Иногда смотришь на знаменитостей и понимаешь - с годами они выглядят все лучше.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Политика
В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием
Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.
Обновлено в 12:50
Политика
Зеленский объяснил отказ от езды на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
Обновлено в 11:04
Футбол
РПЛ объяснила позднее начало некоторых матчей
Российская премьер-лига в связи с недовольством со стороны болельщиков «Ростова» объяснила порядок назначения времени начала матчей.
Обновлено в 12:53
Авто
BMW вывела на тесты подключаемый гибрид BMW 5-Series
В Сети опубликованы шпионские снимки обновленного в середине цикла седана BMW 5-Series.
Обновлено в 03:21
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В московской клинике женщина умерла во время массажа лица
Женщина умерла во время массажа лица в столичном медицинском центре.
Обновлено в 05:27
Энергетика
«Газпром» построил 2156 км газопровода «Сила Сибири»
Обновлено в 08:37
Футбол
Сборная Украины по пляжному футболу бойкотирует турнир в Москве
Сборная Украины по пляжному футболу отказалась от участия в отборочном турнире к чемпионату мира.
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Происшествия
Абсолютного чемпиона мира по боксу насмерть сбила машина
Обновлено в 10:35
Политика
Украина продлила на год эмбарго на ввоз товаров из России
В конце 2018 года правительство Украины продлило действующий с 2016 года запрет на ввоз из России целого ряда товаров — продуктов (молочные продукты, чай, кофе, пиво, алкоголь), средств личной гигиены (шампуни, гели для душа, мыло), железнодорожного оборудования, продукции химической промышленности для сельского хозяйства и пр.
Обновлено в 12:41
Здоровье
В Демократической республике Конго священник заразился вирусом Эболы
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области
На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Гаджеты
Анонсирован мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Компания Qualcomm без особой рекламы представила однокристальную систему Snapdragon 855 Plus.
Обновлено в 12:43