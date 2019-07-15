Происшествия

Фанаты «Зенита» столкнулись с ОМОНом во время матча с «Тамбовом»Gazeta.SPb вчера в 23:13

Во время футбольного матча «Зенит»-«Тамбов» 14 июля произошло столкновение между фанатами «сине-бело-голубых» и сотрудниками ОМОна.
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Росгвардия рассказала о задержании пьяного фаната «Зенита» на матче с «Тамбовом»

Мойка7810:37

Сотрудники ГУ Росгвардии проследили за правопорядком во время матча «Зенит» — «Тамбов»

Невские Новости11:16

В «Зените» прокомментировали конфликт болельщиков на матче с «Тамбовом»

78.ruвчера в 17:25

Конфликт с участием фанатов на матче «Зенита». Детали и подробности

Спорт-Экспресс08:25

Фанатов «Зенита» в перерыве матча с «Тамбовом» скрутил ОМОН. Болельщики требовали их отпустить

Sport24.ruвчера в 22:55

Росгвардия объяснила, за что задержали фаната на матче «Зенита» и «Тамбова»

АБН10:50

Фанаты «Зенита» не отстояли своего в противостоянии с ОМОНом. Задержанного лишили футбола

Фонтанка.Рувчера в 16:48
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 13:08, Вашингтон
Футбол

Сёмин огласил состав «Локомотива» на матч с «Рубином»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин определился со стартовым составом команды на матч с «Рубином».
Обновлено в 12:13
Происшествия

Водителя автобуса задержали в Башкирии после ДТП с шестью погибшими

Обновлено в 07:22
Происшествия

Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие

В России ответили на угрозы Турчинова уничтожить Крымский мост

По словам Турчинова, украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы могут за несколько минут "снести" мост.
Обновлено в 12:50
Политика

Луценко заявил о невозможности передачи Вышинского России

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передача главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского России невозможна, пока украинский суд не вынесет решение по его делу.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Суд арестовал «вора в законе» Шишканова

Обновлено в 12:46
Авто

Lincoln рассказал о обновленном полноразмерном внедорожнике Navigator

Престижный бренд Lincoln с гордостью сообщает, что более 66% продаж его полноразмерного внедорожника Navigator приходится на клиентов других брендов, причем 9 из 10 выбирают самые дорогие комплектации для этой модели.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

Эрдоган заявил о планах Турции по производству систем ПВО с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара надеется организовать совместное с Россией производство систем противовоздушной обороны.
Обновлено в 11:21
Происшествия

«Метеор» налетел на причал Дворцовой набережной в Петербурге

Обновлено в 11:54
Авто

Эксперты: Качество автомобилей надо снижать — они слишком долго служат

Британский эксперт Майк Резерфорд заявил, что с нынешними автомобилями производители "каши не сварят".
Обновлено в 09:54
Происшествия

При купании в Лене двое детей утонули, четверо взрослых пропали

Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС и Государственной инспекции по маломерным судам выехали на место происшествия на реке Лене, где при купании погибли двое детей и пропало четверо взрослых.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки

Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 11:41
Экономика

Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии

Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.
Обновлено в 10:25
Общество

Как бы выглядели в старости Басков, Волочкова и другие звезды

Иногда смотришь на знаменитостей и понимаешь - с годами они выглядят все лучше.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ

Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Политика

В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием

Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.
Обновлено в 12:50
Политика

Зеленский объяснил отказ от езды на работу на велосипеде

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
Обновлено в 11:04
Футбол

РПЛ объяснила позднее начало некоторых матчей

Российская премьер-лига в связи с недовольством со стороны болельщиков «Ростова» объяснила порядок назначения времени начала матчей.
Обновлено в 12:53
Авто

BMW вывела на тесты подключаемый гибрид BMW 5-Series

В Сети опубликованы шпионские снимки обновленного в середине цикла седана BMW 5-Series.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Задержанных на встрече криминальных авторитетов в Люберцах арестовали

Обновлено в 11:37
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Происшествия

В московской клинике женщина умерла во время массажа лица

Женщина умерла во время массажа лица в столичном медицинском центре.
Обновлено в 05:27
Энергетика

«Газпром» построил 2156 км газопровода «Сила Сибири»

Обновлено в 08:37
Футбол

Сборная Украины по пляжному футболу бойкотирует турнир в Москве

Сборная Украины по пляжному футболу отказалась от участия в отборочном турнире к чемпионату мира.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Абсолютного чемпиона мира по боксу насмерть сбила машина

Обновлено в 10:35
Политика

Украина продлила на год эмбарго на ввоз товаров из России

В конце 2018 года правительство Украины продлило действующий с 2016 года запрет на ввоз из России целого ряда товаров — продуктов (молочные продукты, чай, кофе, пиво, алкоголь), средств личной гигиены (шампуни, гели для душа, мыло), железнодорожного оборудования, продукции химической промышленности для сельского хозяйства и пр.
Обновлено в 12:41
Здоровье

В Демократической республике Конго священник заразился вирусом Эболы

Обновлено вчера в 18:35
Происшествия

ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области

На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Гаджеты

Анонсирован мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus

Компания Qualcomm без особой рекламы представила однокристальную систему Snapdragon 855 Plus.
Обновлено в 12:43
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