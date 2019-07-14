Происшествия
Фанаты «Зенита» столкнулись с ОМОНом во время матча с «Тамбовом»Gazeta.SPb вчера в 23:13
Во время футбольного матча «Зенит»-«Тамбов» 14 июля произошло столкновение между фанатами «сине-бело-голубых» и сотрудниками ОМОна.
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В Сети появилось видео задержания болельщиков «Зенита» в перерыве матча с «Тамбовом»
Невские Новостивчера в 16:58
Фанаты «Зенита» не отстояли своего в противостоянии с ОМОНом. Задержанного лишили футбола
Фонтанка.Рувчера в 16:48
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:36, Вашингтон
Кино
Новым агентом 007 стала темнокожая актриса
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Авто
Продажи PSA Group упали из-за Ирана и Китая
Без учета иранского рынка нынешнее падение мировых продаж французской компании составило бы только 6,6%. Что касается Китая, то здесь продажи PSA рухнули по итогам полугодия сразу на 60,6%. Компании удалось продать всего 64 тыс. автомобилей.
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Происшествия
Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Водителя автобуса задержали в Башкирии после ДТП с шестью погибшими
Водитель автобуса, который допустил опрокидывание транспортного средства, задержан в Башкирии.
Обновлено в 07:22
Космос
США откажутся от доставки астронавтов на «Союзах» в 2020 году
С мая 2020 года планируют начать доставлять американских астронавтов на Международную космическую станцию на пилотируемых кораблях американского производства.
Обновлено в 02:27
Гаджеты
Xiaomi стал лидером российского онлайн-рынка смартфонов
Китайский производитель Xiaomi стал лидером российского онлайн-рынка смартфонов, сообщает «Ъ». По данным партнёра нескольких ритейлеров, в первом полугодии Xiaomi стал самым продаваемым на российском онлайн-рынке брендом смартфонов.
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Происшествия
Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
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Культура
Александр Сокуров закрывает свой фонд поддержки кинематографа
Живой классик отечественного кинематографа Александр Сокуров принял решение закрыть свой некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации».
Обновлено в 08:09
Происшествия
Пожар в центре Москвы ликвидирован
Обновлено в 06:35
Общество
Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями
Спикер подчеркнула недопустимость "размывания" таких фундаментальных основ счастья, как семья, дети и родители.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Уголовное дело против Мазурова возбудили по заявлению Сбербанка
Уголовное дело против председателя совета директоров и основателя нефтеперерабатывающей группы компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова возбуждено по заявлению Сбербанка, сообщил в понедельник крупнейший российский банк.
Обновлено в 07:34
Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»
Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 03:19
Политика
Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости без парада
Украина отметит День независимости возложением цветов, торжественными мероприятиями и без военного парада, говорится в тексте указа президента Владимира Зеленского по случаю празднования 28-й годовщины независимости.
Обновлено в 07:20
Экономика
BCG: почти треть частного капитала россиян находится за рубежом
Почти треть (27,2%) частного капитала россиян в 2018 году хранилась за рубежом, говорится в исследовании Global Wealth консалтинговой компании BCG, выдержки из которого приводит «РИА Новости».
Обновлено в 03:27
Футбол
Ахмат — Краснодар 1:0
Новичок "Ахмата" Денис Глушаков пропускает матч с "Краснодаром" из-за повреждения.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Генпродюсера NewsOne допросили в СБУ из-за телемоста с Россией
Генерального продюсера канала NewsOne допросили в Службе безопасности Украины из-за телемоста с «Россией 1». Об этом Василий Голованов сообщил в прямом эфире.
Обновлено в 08:33
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов
Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.
Обновлено вчера в 19:55
Общество
Черный список приемных родителей может появиться в России
Уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что черный список обезопасит сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи с плохо репутацией, которые были лишены права опеки по закону.
Обновлено в 03:31
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Обновлено вчера в 23:05
Транспорт
Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти
Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.
Обновлено в 04:53
Политика
Уровень поддержки партии Зеленского снова упал
Партия лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука поддерживают 8,8% избирателей, партию экс-президента Украины Петра Порошенко 8,3%, а "Батькивщину" Юлии Тимошенко 7%.
Обновлено в 07:26
Общество
Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников
Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Алина Загитова избежала штрафа за вождение без прав
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес
Актриса Мария Куликова прокомментировала слухи о своей болезни
Мария Куликова недавно была потрясена, прочитав в СМИ, что у нее диагностирована смертельная болезнь и находится она в тяжелейшем состоянии.
Обновлено в 02:04
Экономика
Экономика Китая недосчиталась роста
Рост ВВП страны снизился до минимального значения за 27 лет Продолжающаяся торговая война с США все больнее бьет по экономике КНР — на фоне замедления экспорта квартальные показатели ВВП демонстрируют худший результат с 1992 года.
Обновлено в 05:48
Политика
Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня
Кирилл Вышинский, руководитель РИА "Новости Украина", может быть освобожден из-под стражи уже сегодня, 15 июля, заявила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Пассажир иномарки погиб в ДТП на Гражданском проспекте в Петербурге
В результате ДТП пассажир иномарки 2000 года рождения погиб, еще один пассажир автомобиля в тяжелом состоянии.
Обновлено в 07:22