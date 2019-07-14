Происшествия

Фанаты «Зенита» столкнулись с ОМОНом во время матча с «Тамбовом»Gazeta.SPb вчера в 23:13

Во время футбольного матча «Зенит»-«Тамбов» 14 июля произошло столкновение между фанатами «сине-бело-голубых» и сотрудниками ОМОна.
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Конфликт с участием фанатов на матче «Зенита». Детали и подробности

Спорт-Экспресс08:25

Фанатов «Зенита» в перерыве матча с «Тамбовом» скрутил ОМОН. Болельщики требовали их отпустить

Sport24.ruвчера в 22:55

В «Зените» прокомментировали конфликт болельщиков на матче с «Тамбовом»

78.ruвчера в 17:25

«Настоящая дичь»: фанаты «Зенита» пытались отбить своих у ОМОНа на матче с «Тамбовом»

Мойка78вчера в 14:12

В Сети появилось видео задержания болельщиков «Зенита» в перерыве матча с «Тамбовом»

Невские Новостивчера в 16:58

Фанаты «Зенита», скандируя «Отпускай!», хотели отбить у ОМОНа своего

АБНвчера в 17:31

Фанаты «Зенита» не отстояли своего в противостоянии с ОМОНом. Задержанного лишили футбола

Фонтанка.Рувчера в 16:48
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:36, Вашингтон
Кино

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

Обновлено в 02:49
Авто

Продажи PSA Group упали из-за Ирана и Китая

Без учета иранского рынка нынешнее падение мировых продаж французской компании составило бы только 6,6%. Что касается Китая, то здесь продажи PSA рухнули по итогам полугодия сразу на 60,6%. Компании удалось продать всего 64 тыс. автомобилей.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню

Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

Водителя автобуса задержали в Башкирии после ДТП с шестью погибшими

Водитель автобуса, который допустил опрокидывание транспортного средства, задержан в Башкирии.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Опубликовано видео с места задержания в Люберцах участников «сходки»

Обновлено в 07:27
Космос

США откажутся от доставки астронавтов на «Союзах» в 2020 году

С мая 2020 года планируют начать доставлять американских астронавтов на Международную космическую станцию на пилотируемых кораблях американского производства.
Обновлено в 02:27
Гаджеты

Xiaomi стал лидером российского онлайн-рынка смартфонов

Китайский производитель Xiaomi стал лидером российского онлайн-рынка смартфонов, сообщает «Ъ». По данным партнёра нескольких ритейлеров, в первом полугодии Xiaomi стал самым продаваемым на российском онлайн-рынке брендом смартфонов.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Культура

Александр Сокуров закрывает свой фонд поддержки кинематографа

Живой классик отечественного кинематографа Александр Сокуров принял решение закрыть свой некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации».
Обновлено в 08:09
Происшествия

Пожар в центре Москвы ликвидирован

Обновлено в 06:35
Общество

Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями

Спикер подчеркнула недопустимость "размывания" таких фундаментальных основ счастья, как семья, дети и родители.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Уголовное дело против Мазурова возбудили по заявлению Сбербанка

Уголовное дело против председателя совета директоров и основателя нефтеперерабатывающей группы компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова возбуждено по заявлению Сбербанка, сообщил в понедельник крупнейший российский банк.
Обновлено в 07:34
Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»

Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 03:19
Политика

Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости без парада

Украина отметит День независимости возложением цветов, торжественными мероприятиями и без военного парада, говорится в тексте указа президента Владимира Зеленского по случаю празднования 28-й годовщины независимости.
Обновлено в 07:20
Общество

Михаил Развожаев дал первые поручения Правительству Севастополя

Обновлено в 07:21
Экономика

BCG: почти треть частного капитала россиян находится за рубежом

Почти треть (27,2%) частного капитала россиян в 2018 году хранилась за рубежом, говорится в исследовании Global Wealth консалтинговой компании BCG, выдержки из которого приводит «РИА Новости».
Обновлено в 03:27
Футбол

Ахмат — Краснодар 1:0

Новичок "Ахмата" Денис Глушаков пропускает матч с "Краснодаром" из-за повреждения.
Обновлено вчера в 15:35
Политика

Генпродюсера NewsOne допросили в СБУ из-за телемоста с Россией

Генерального продюсера канала NewsOne допросили в Службе безопасности Украины из-за телемоста с «Россией 1». Об этом Василий Голованов сообщил в прямом эфире.
Обновлено в 08:33
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов

Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.
Обновлено вчера в 19:55
Общество

Черный список приемных родителей может появиться в России

Уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что черный список обезопасит сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи с плохо репутацией, которые были лишены права опеки по закону.
Обновлено в 03:31
Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Обновлено вчера в 23:05
Транспорт

Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти

Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.
Обновлено в 04:53
Политика

Уровень поддержки партии Зеленского снова упал

Партия лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука поддерживают 8,8% избирателей, партию экс-президента Украины Петра Порошенко 8,3%, а "Батькивщину" Юлии Тимошенко 7%.
Обновлено в 07:26
Общество

Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников

Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Алина Загитова избежала штрафа за вождение без прав

Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес

Актриса Мария Куликова прокомментировала слухи о своей болезни

Мария Куликова недавно была потрясена, прочитав в СМИ, что у нее диагностирована смертельная болезнь и находится она в тяжелейшем состоянии.
Обновлено в 02:04
Экономика

Экономика Китая недосчиталась роста

Рост ВВП страны снизился до минимального значения за 27 лет Продолжающаяся торговая война с США все больнее бьет по экономике КНР — на фоне замедления экспорта квартальные показатели ВВП демонстрируют худший результат с 1992 года.
Обновлено в 05:48
Политика

Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня

Кирилл Вышинский, руководитель РИА "Новости Украина", может быть освобожден из-под стражи уже сегодня, 15 июля, заявила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Пассажир иномарки погиб в ДТП на Гражданском проспекте в Петербурге

В результате ДТП пассажир иномарки 2000 года рождения погиб, еще один пассажир автомобиля в тяжелом состоянии.
Обновлено в 07:22
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