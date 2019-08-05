Футбол
Фанаты «Зенита» посвятили Малкому расистский баннерBookmaker-ratings.ru вчера в 15:54
Фанаты санкт-петербургского «Зенита» на домашнем матче 4-го тура чемпионата России с «Краснодаром» продемонстрировали свое отношение к новичку команды Малкому. Болельщики посвятили бразильцу баннер расистского характера.
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