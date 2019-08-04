Столкновение ОМОНа с болельщиками произошло во время матча четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает RT со ссылкой на Twitter журналиста издания «Спорт день за днем» Дмитрия Зимина.

Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на матче против «Краснодара»

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