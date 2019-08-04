Футбол
Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на матче против «Краснодара»Известия вчера в 19:15
Столкновение ОМОНа с болельщиками произошло во время матча четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает RT со ссылкой на Twitter журналиста издания «Спорт день за днем» Дмитрия Зимина.
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Армия и оружие
На Украине напомнили о доработке пулемёта, названной «оружием Терминатора»
На Украине напомнили, какими средствами «технического творчества» представителей так называемых добровольческих батальонов (батальон "Айдар", экстремистская группировка, запрещённая в РФ) велись и ведутся боевые действия на Донбассе.
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Футбол
«Милан» подписал лучшего футболиста Кубка Африки
Накануне 22-летний атакующий полузащитник стал победителем Кубка Африки в составе сборной Алжира, где в финале она обыграла команду Сенегала (1:0). Сам Беннасер принял участие во всех семи встречах турнира, записав в них на свой счет три результативные передачи.
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Происшествия
Иран задержал еще один иностранный танкер
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Силуанов отреагировал на новые санкции США против России
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Обновлено вчера в 13:20
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Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту массового ДТП на Волжской ГЭС
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту столкновения трёх автомобилей на мостовом переходе плотины Волжской ГЭС.
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Умер создатель шкалы развития цивилизаций академик Николай Кардашев
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Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Вашингтоне
Российский теннисист Даниил Медведев победил немца Петера Гоёвчика в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
Виновник ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге ранее угнал иномарку
Автомобиль Kia Rio, по вине водителя которого сегодня в уральской столице ранним утром погибли водитель и пассажир такси, был угнан с улицы 40 лет ВЛКСМ.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Число задержанных на несогласованной акции в центре Москвы возросло
Обновлено вчера в 11:21
Авто
Ferrari представит две новые модели осенью
Генеральный директор итальянской компании Луи Камиллери заявил, что новинки представляют собой своего рода воплощением всех тех особенностей, которые являются для бренда наиболее важными.
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Происшествия
На юге Ирана разбился истребитель
Истребитель ВВС Ирана потерпел аварию в провинции Бушер на юге страны, жертв нет.
Обновлено в 06:38
Футбол
Симеоне рассказал об уходе Гризманна из «Атлетико»
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о переходе экс-нападающего команды Антуана Гризманна в «Барселону».
Обновлено в 05:43
Политика
В Совфеде оценили слова депутата Рады о наказании за диалог с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT предложение будущего депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдана Яременко о введении уголовной ответственности за не санкционированные властями переговоры с Россией.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Футбол
Судья назначил пенальти, сославшись на VAR, которого в матче не было
Судья назначил пенальти, показав жестом, что принимал решение при помощи системы VAR. В боливийском первенстве VAR не используется.
Обновлено в 02:24
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Кино
Умер обладатель премии «Оскар» режиссер-документалист Пеннебейкер
Американский режиссер-документалист Донн Аллан Пеннебейкер умер 1 августа в своем доме в Лонг-Айленде в возрасте 94 лет.
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Общество
Сбой произошел в работе Instagram
В работе приложения Instagram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
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Общество
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Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
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Сборная России побила на «Танковом биатлоне» рекорд 2017 года
Российская сборная в ходе международного конкурса «Танковый биатлон – 2019» побила рекорд 2017 года.
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Общество
Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным
Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.
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Общество
Пособие на ребенка увеличено с 50 рублей до прожиточного минимума
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Обновлено вчера в 00:52
Происшествия
Свыше 200 туристов из России более суток не могут вылететь из Болгарии
Свыше 200 российских туристов вторые сутки не могут вылететь из Болгарии из-за проблем с самолётами у авиакомпании Bulgaria Air, заявил генеральный консул России в Варне Владимир Климанов.
Обновлено в 03:51
Финансы
Курс рубля снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Отмечается, что курс доллара вырос до 65,34 рубля, а курс евро до 72,42 рубля.
Обновлено 02 августа в 12:50
Политика
Главы торговых палат России и США оценили российский сыр
Главы бизнес-объединений России и США поделились с РИА Новости впечатлениями от продукции российских сыроваров: несмотря на то что европейского уровня удалось достичь не во всем, отдельные виды сыров по качеству вполне соответствуют импортным.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в воскресенье вечером на северо-востоке Японии, угрозы цунами нет.
Обновлено в 06:43