Футбол
Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на матче против «Краснодара»Известия вчера в 19:15
Столкновение ОМОНа с болельщиками произошло во время матча четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает RT со ссылкой на Twitter журналиста издания «Спорт день за днем» Дмитрия Зимина.
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Кино
По мотивам мультфильма Винкс снимут игровой сериал
Новый сериал вновь расскажет о приключениях фей Блум, Флоры, Музы, Лейлы, Текны и Стеллы в школе магии.
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Роскосмос выразил соболезнования семье академика Кардашёва
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Ученые научились добывать энергию для имплантатов из ультразвука
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Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в Армейских играх
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Instagram и WhatsApp сменят название
В название приложений Instagram и WhatsApp будет добавлено уточнение «от Facebook».
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