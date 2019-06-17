Футбол
Фанаты «Зенита» назвали Дзюбу лучшим футболистом сезонаМР7.ру 11:40
Болельщики петербургского «Зенита» выбрали лучшим футболистом команды в сезоне нападающего Артема Дзюбу. В голосовании на сайте сине-бело-голубых Дзюба набрал 56,59% голосов. Второе место досталось аргентинскому форварду Себастьяну Дриусси.
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