Футбол

Фанаты «Ювентуса» требуют лишить Конте звезды на стадионе клубаГазета.Ru вчера в 22:45

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Больше 3000 болельщиков туринского "Ювентуса" подписали петицию с требованием лишить Антонио Конте именной мемориальной звезды на территории арены клуба, сообщает "Советский спорт".
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Фанаты «Ювентуса» требуют лишить Конте звезды на стадионе клуба

Газета.Ruвчера в 22:45

Фанаты «Ювентуса» запустили петицию с просьбой лишить Конте звезды на стадионе клуба

Sport24.ruвчера в 16:53

Болельщики «Ювентуса»: Переход в «Интер» обернется для Конте потерей нашего уважения

Советский спортвчера в 18:40

Фанаты «Ювентуса» создали петицию с требованием лишить Конте мемориальной звезды

Чемпионатвчера в 22:43
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 01:39, Ашберн
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Авто

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Ожидается, что новый DS 8 Fastback будет оснащаться безрамочными дверями, светодиодной оптикой и выдвижные дверные ручки.
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Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

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Авто

Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа

В распоряжении издания Autoblog оказались шпионские фотографии нового компактного кроссовера Kia, который в том числе появится и на российском рынке.
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"Торонто" дома одержал победу над "Голден Стэйт" в стартовом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Нейросеть научили воссоздавать лицо человека по голосу

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Армия и оружие

Новые украинские десантные катера оказались тихоходными

Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у "Кентавров" обнаружилось множество проблем, включая то, что катер не может "стоять ровно" Первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года.
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Политика

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