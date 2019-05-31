Футбол
Фанаты «Ювентуса» требуют лишить Конте звезды на стадионе клубаГазета.Ru вчера в 22:45
Больше 3000 болельщиков туринского "Ювентуса" подписали петицию с требованием лишить Антонио Конте именной мемориальной звезды на территории арены клуба, сообщает "Советский спорт".
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Фанаты «Ювентуса» запустили петицию с просьбой лишить Конте звезды на стадионе клуба
Sport24.ruвчера в 16:53
Болельщики «Ювентуса»: Переход в «Интер» обернется для Конте потерей нашего уважения
Советский спортвчера в 18:40
Фанаты «Ювентуса» создали петицию с требованием лишить Конте мемориальной звезды
Чемпионатвчера в 22:43
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Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Авто
Дилеры начали прием заказов на бюджетную Toyota Glanza
Обновлено в 00:15
Происшествия
Самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи, экстренно сел в Волгограде
По данным онлайн-табло, самолет вылетел из Екатеринбурга в 6:04.
Обновлено в 00:41
Происшествия
В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек
Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:20
Происшествия
МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта
Обновлено вчера в 23:08
Общество
В ООН рассказали о пытках Ассанжа в Британии
Спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер выразил беспокойство в связи с состояние основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, слушая по делу которого в Лондоне перенесли из-за ухудшения его самочувствия.
Обновлено в 01:25
Музыка
Bon Jovi выступит в Москве впервые за 30 лет
Музыкальный коллектив Bon Jovi выступит 31 мая на московском стадионе «Лужники». Это первое выступление группы в столице России за 30 лет.
Обновлено вчера в 21:14
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Технологии
Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года
Обновлено вчера в 21:27
Наука
«Главное предсказание Стивена Хокинга» удалось доказать
Ученые Израильского технического университета получили косвенное доказательство теории Стивена Хокинга о том, что черные дыры могут испускать излучение.
Обновлено вчера в 19:18
Общество
Новогодние каникулы в 2020 году станут короче
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) 31 мая рассмотрит проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году.
Обновлено в 00:46
Финансы
ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России
С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.
Обновлено вчера в 11:00
Авто
Опубликованы изображения флагманского седана DS 8 Fastback
Ожидается, что новый DS 8 Fastback будет оснащаться безрамочными дверями, светодиодной оптикой и выдвижные дверные ручки.
Обновлено вчера в 11:09
Общество
Роскачество проверило детские коляски
Роскачество и международная организация ICRT исследовали детские коляски 38 моделей, изготовленные 27 производителями.
Обновлено в 01:00
Космос
NASA прервало видеотрансляцию странных лучей света из космоса
Трансляция велась с камер, установленных на Международной космической станции.
Обновлено вчера в 07:54
Политика
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Авто
Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа
В распоряжении издания Autoblog оказались шпионские фотографии нового компактного кроссовера Kia, который в том числе появится и на российском рынке.
Обновлено вчера в 07:34
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у Кемсоцинбанка
Центральный Банк России с 31 мая отозвал лицензию у кредитной организации Кемсоцинбанк, соответствующий документ опубликован на сайте ЦБ.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Трамп сообщил о введении пошлин в 5% на товары из Мексики с 10 июня
«10 июня Соединённые Штаты введут 5%-ные пошлины на все товары, ввозимые в нашу страну из Мексики, до тех пор пока нелегальные мигранты будут проходить через Мексику в нашу страну», — заявил Трамп.
Обновлено вчера в 19:51
Баскетбол
«Торонто» победил «Голден Стэйт» в первом матче финальной серии НБА
"Торонто" дома одержал победу над "Голден Стэйт" в стартовом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 00:11
Наука
Нейросеть научили воссоздавать лицо человека по голосу
Обновлено 28 мая в 08:09
Армия и оружие
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Армейский склад в городе Балаклея Харьковской области был взорван по личному приказу Петра Порошенко.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у "Кентавров" обнаружилось множество проблем, включая то, что катер не может "стоять ровно" Первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года.
Обновлено в 00:02
Шоу-бизнес
Бузова вернет куртку за 300 тысяч рублей пожаловавшемуся на нее бренду
Звезда выразила готовность вернуть куртку за 300 тысяч рублей и кроссовки за 60 тысяч рублей, а деньги потратить на благое дело.
Обновлено в 00:55
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
В команде Зеленского призвали отменить закон о языке и договориться с Путиным
Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным можно договориться, а также назвал украинский закон о языке противоречащим конституции, пишет "Украинская правда".
Обновлено в 01:25
Общество
Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение
Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Общество
Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве
Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Наука
Электронные сигареты не помогают бросить курить
Врачи и ученые, подготовившие доклад, говорят об отсутствии доказательств того, что устройства доставки никотина, такие как электронные сигареты, помогают навсегда бросить курить.
Обновлено 29 мая в 08:49