Футбол

Фанаты «Ювентуса» требуют лишить Конте звезды на стадионе клубаГазета.Ru вчера в 22:45

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Больше 3000 болельщиков туринского "Ювентуса" подписали петицию с требованием лишить Антонио Конте именной мемориальной звезды на территории арены клуба, сообщает "Советский спорт".
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