Футбол
Фанаты «Ювентуса» требуют лишить Конте звезды на стадионе клубаГазета.Ru вчера в 22:45
Больше 3000 болельщиков туринского "Ювентуса" подписали петицию с требованием лишить Антонио Конте именной мемориальной звезды на территории арены клуба, сообщает "Советский спорт".
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Болельщики «Ювентуса»: Переход в «Интер» обернется для Конте потерей нашего уважения
Советский спортвчера в 18:40
Фанаты «Ювентуса» создали петицию с требованием лишить Конте мемориальной звезды
Чемпионатвчера в 22:43
Фанаты «Ювентуса» запустили петицию с просьбой лишить Конте звезды на стадионе клуба
Sport24.ruвчера в 16:53
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Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Обновлено вчера в 05:13
Армия и оружие
Лавров назвал заявление США о ядерных испытаниях России бредом
29 мая во время выступления в Гудзонском университете в Вашингтоне глава американской военной разведки Роберт Эшли заявил, что Россия якобы проводит нелегальные испытания ядерных зарядов малой мощности на архипелаге Новая Земля в рамках модернизации своего арсенала.
Обновлено в 03:00
Кино
Из российской версии фильма об Элтоне Джоне пропали гей-сцены
Обновлено в 03:00
Политика
«Прямая линия» с Владимиром Путиным запланирована на 20 июня
Традиционная «прямая линия» с Владимиром Путиным в этом году пройдет 20 июня, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 00:16
Политика
В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам
Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Политика
Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение
Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
Самолет «Победы» экстренно приземлился в Волгограде
Экстренную посадку совершил в аэропорту Волгограда лайнер лоукостера «Победа», следовавший из Екатеринбурга в Сочи.
Обновлено в 02:57
Транспорт
В Подмосковье затопило автомобильный туннель
Водители не могут объехать это место, пробка составляет около двух километров. На месте работают экстренные службы.
Обновлено вчера в 12:20
Общество
В России предложили дарить роженицам подарки на 10 тысяч рублей
Орлова напомнила, что в прошлом году Минпромторг РФ разработал проект предоставления подарочной коробки в связи с рождением ребенка, в котором установил минимальную стоимость подарка — не менее 10 тысяч рублей — и его базовый гарантированный состав.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Катар примет участие в саммите стран Персидского залива
Катар впервые с момента введения блокады со стороны соседних государств примет участие на высоком уровне в саммите стран Персидского залива в Саудовской Аравии.
Обновлено 29 мая в 13:49
Космос
Мощнейший российский спутник вывели на орбиту
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская надела экстремальное мини
Певица показала ноги во всей красе. О том, что Любовь Успенская своими нарядами даст фору молодым, знают все ее поклонники.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна
Обновлено вчера в 16:47
Общество
Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве
Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Политика
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
Обновлено вчера в 14:56
Гаджеты
Samsung Galaxy Note10 может сохранить физические кнопки
Обновлено в 02:53
Авто
Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей
Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 12:14
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер планирует вторую свадьбу с тем же мужем
Очевидно, 23-летняя звезда экрана решила, что этого недостаточно и пара начала планировать вторую церемонию, на этот раз — со всеми необходимыми атрибутами.
Обновлено в 01:27
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Здоровье
Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян
Орлова рассказала, что у Счетной палаты есть вопросы и к проекту «Спорт — норма жизни», поскольку не у всех могут найтись свободные средства для покупки спортивного инвентаря и экипировки.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Электричка сбила трех человек на станции «Электрозаводская» в Москве
В Москве в районе ж/д станции «Электрозаводская» электричка сбила трех человек, переходивших пути.
Обновлено в 03:08
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Состыкованы российская и китайская части моста через Амур
Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским городом Благовещенск и китайским Хэйхэ.
Обновлено в 01:41
Общество
Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью
Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Государственная дума России в четверг приняла закон об ужесточении наказания за ДТП, совершенные в состоянии опьянения и повлекшие тяжкий вред здоровью или смерть людей, сообщает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 08:04