Футбол
Торпедо (Москва) — Балтика 1:0 (Перерыв)RT на русском 04:50
ФНЛ
Torpedo Eduard Streltsov
Сергей Божин
|15′
Болельщики московского «Торпедо» выступили с заявлением в связи с переносом домашней игры второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с калининградской «Балтикой» со стадиона имени Э.А. Стрельцова на резервную арену в академии «Спартака».
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 10:55, Вашингтон
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