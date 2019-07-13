Футбол
Фанаты «Торпедо» не поддержат команду в матче с «Балтикой» из-за переноса на резервную аренуRT на русском 04:50
ФНЛ
Torpedo Eduard Streltsov
Болельщики московского «Торпедо» выступили с заявлением в связи с переносом домашней игры второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с калининградской «Балтикой» со стадиона имени Э.А. Стрельцова на резервную арену в академии «Спартака».
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:17, Вашингтон
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