Футбол

Фанаты «Спартака» требуют убрать из команды Глушакова
RT на русском
05:20

Объединение болельщиков красно-белых «Фратрия» выступило с требованием убрать полузащитника Дениса Глушакова из состава команды.
RT на русском05:20

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Глушакова выбрали бы капитаном «Спартака» даже без игроков второй команды

РИА Новости08:30

Червиченко: «Сегодня „Фратрии“ не нравится Глушаков, а завтра кто-нибудь другой не понравится»

Sport24.ru06:35

Фанаты «Спартака» требуют убрать из команды Глушакова

RT на русском05:20

Кто-то хочет дестабилизировать «Спартак». Рабинер - о заявлении «Фратрии» по Глушакову

Спорт-Экспресс07:10

Болельщики «Спартака» раскрыли детали избрания Глушакова капитаном

РБК04:46

«Фратрия»: «Каррера - не первый тренер, пострадавший от Глушакова»

Евро-футбол.ру05:09

«Фратрия»: Глушаков не может быть капитаном «Спартака» и не заслужил поддержку

Чемпионат02:18
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Футбол

Дзагоев не поможет ЦСКА в матче с «Викторией»

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев не сыграет в матче Лиги чемпионов с чешской "Викторией", заявил главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко.
Обновлено в 08:48
Футбол

Президент «Анжи»: «Решаем вопрос со стадионом»

Президент «Анжи» Осман Кадиев прокомментировал информацию, что клубу отказано в тренировках на домашней арене в Каспийске.
Обновлено в 08:40
Футбол

Посещаемость домашних матчей «Зенита» увеличилась почти в три раза

Средняя посещаемость домашних матчей петербургского "Зенита" в сезоне-2017/18 по сравнению с предыдущим сезоном увеличилась на 174,1%, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола, представленном РПЛ в понедельник.
Обновлено в 06:14
Футбол

Доходы клубов РПЛ в 2017 году составили 56,8 млрд рублей

Доходы футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2017 году составили 56,8 миллиарда рублей, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола.
Обновлено в 08:25
Футбол

Гончаренко: игра футболиста ЦСКА Ахметова является открытием года

Обновлено в 08:51
Футбол

Испанская бригада обслужит матч «Локомотив» – «Галатасарай»

Назначены арбитры на матч "Локомотив" – "Галатасарай" в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт железнодорожников.
Обновлено в 08:47
Футбол

«Енисей»: «Готовимся провести матч с „Ахматом“ в манеже»

Пресс-служба "Енисея" подтвердила, что команда намерена провести домашний матч 16-го тура РПЛ против "Ахмата" в манеже "Футбол-Арена Енисей".
Обновлено в 06:49
Футбол

Дело Аленичева рассмотрит Мировой суд Красноярска

26 декабря Мировой суд Красноярска рассмотрит дело об отказе главного тренера ФК "Енисей" Дмитрия Аленичева пройти медицинское освидетельствования на состояние опьянения.
Обновлено в 06:18
Футбол

Азар пообещал, что не уйдет в «Реал» в январе

Полузащитник «Челси» Эден Азар признался, что «Реал» является клубом его мечты, однако бельгиец не думает о переезде в Мадрид в январе.
Обновлено в 07:47
Футбол

Мойес заявил, что Тони Крос мог перейти в «Манчестер Юнайтед»

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес заявил, что полузащитник «Реала» Тони Крос был близок к переходу в стан «красных дьяволов» в сезоне-2013/14.
Обновлено в 08:42
Футбол

«Милан» ведёт переговоры по переходам трёх футболистов «Челси»

По информации источника, спортивный директор «Милана» Леонардо уже провёл предварительные переговоры с коллегой из «Челси» Мариной Грановской и обсудил с ней потенциальные переходы.
Обновлено в 05:26
Футбол

«Барселона» и «Реал» опередили клубы НБА по зарплатам игроков

Отмечается, что лидер «Уорриорз» Стефан Карри является самым высокооплачиваемым игроком в НБА с зарплатой 37 миллионов долларов.
Обновлено в 08:28
Футбол

Неймар может вернуться в «Барселону» в обмен на Дембеле

Руководство "Барселоны" рассматривает вариант с возвращением нападающего "ПСЖ" Неймара.
Обновлено в 05:00
Футбол

Умер чемпион СССР по футболу в составе «Динамо»

Канаевский в 1961 году стал чемпионом СССР в составе «Динамо», а в 1964-м выиграл Кубок СССР.
Обновлено в 08:04
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«Палмейрас» выиграл чемпионат Бразилии под руководством Фелипе Сколари

Обновлено в 08:00
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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