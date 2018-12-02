Футбол

Фанаты «Спартака» считают интервью Ещенко провокацией
Газета.Ru
06:31

Объединение болельщиков московского "Спартака" "Фратрия" высказалось об интервью защитника Андрея Ещенко, передает "Советский спорт". Ещенко дал большое интервью пресс-службе команды, в которой затронул тему конфликта с бывшим главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой.
Газета.Ru06:31

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«Фратрия»: «Интервью Ещенко — очередная провокация со стороны клуба. Приняли к сведению»

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