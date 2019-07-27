Футбол

Фанаты «Спартака» провели акцию с пиджаками на матче с «Тамбовом»Чемпионат 09:49

Болельщики московского «Спартака» провели акцию с пиджаками на матче 3-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Фанаты «Спартака» спели в честь Карреры во время матча с «Тамбовом»

Sport24.ru12:09

Болельщики "Спартака": "A tutti! Avanti! Массимо Каррера!"

Sport.ru12:13

Фанаты «Спартака» после второго гола «Тамбова» начали скандировать Кононову: «Уходи, пиджак»

Sports.ru11:20

«Сними пиджак, Шалимов прав». Болельщики «Спартака» — Кононову на матче с «Тамбовом»

Sportbox.RU10:25

«Тамбов» – «Спартак»: болельщики красно-белых призывают Кононова уйти в отставку

Спорт-Экспресс11:14

Ефремов: Кононов сегодня что-то визжал. Он раздражает болельщиков «Спартака»

Чемпионат12:37

Михаил Ефремов — о Кононове: «Он раздражает всех болельщиков «Спартака»

Матч ТВ13:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:11, Вашингтон
Наука

В Японии разрешили выращивать человеческие клетки в эмбрионах животных

Обновлено в 10:08
Политика

Украинцы разозлились из-за фото Зеленского с пляжа

Ранее сообщалось, что Зеленский выложил фото с пляжа в компании полуголых мужчин.
Обновлено в 11:35
Происшествия

У мэрии Москвы еще до начала митинга начались задержания

К двенадцати часам дня у мэрии Москвы, где 27 июля должен пройти несогласованный митинг оппозиции, задержали как минимум шесть человек, сообщает «ОВД-инфо».
Обновлено в 05:25
Политика

Путин встретился с семьями офицеров, погибших в Баренцевом море

Президент России Владимир Путин провел встречу в Санкт-Петербурге с членами семей офицеров, которые погибли на борту глубоководного аппарата в Баренцевом море, информирует ТАСС.
Обновлено в 11:22
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Политика

Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа

Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено вчера в 14:48
Футбол

«Арсенал» договорился о трансфере Николя Пепе за 80 млн евро

По информации BBC, клубы пришли к соглашению о трансфере игрока за сумму около 80 млн евро. «Арсенал» разобьет выплаты на несколько лет.
Обновлено в 06:21
Политика

Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Происшествия

По данным «ОВД-Инфо» более 500 уже задержаны на акции в центре Москвы

Обновлено в 10:12
Кино

На Аляске погибла актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова

Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске.
Обновлено в 07:34
Политика

ЦАР отозвала признание независимости Косова

Центрально-африканская республика (ЦАР) отозвала свое признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:33
Армия и оружие

Минобороны Сербии получило 10 бронетранспортеров из России

Минобороны Сербии сообщило о доставке 10 бронетранспортеров из России воздушным путем.
Обновлено в 11:24
Футбол

Новичок «Динамо» Н’Жье случайно опубликовал свое интимное видео

Обновлено в 11:07
Политика

Глава Минкомсвязи не поддержал инициативу о «значимых ресурсах»

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что категорически не поддерживает идею законопроекта о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
Обновлено в 12:31
Политика

Послы 50 стран выразили поддержку Китаю по Синьцзяну в ООН

Послы 50 государств подписали письмо в поддержку позиции Китая по вопросу о правах человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, сообщает пресс-служба китайского постоянного представительства при ООН.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия

Двое бойцов Росгвардии пострадали в ходе незаконной акции в Москве

Обновлено в 13:08
Энергетика

Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу

Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено вчера в 10:18
Футбол

Хусаинов: судья правильно засчитал гол «Тамбова» в ворота «Спартака»

Судейская бригада под руководством Михаила Вилкова приняла правильное решение, засчитав мяч "Тамбова" в ворота "Спартака" в матче третьего тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес

Аниту Цой с фестиваля «Жара» увезли на скорой помощи

Обновлено вчера в 13:36
Армия и оружие

В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса

Обновлено в 06:58
Общество

Город Тулун в Иркутской области снова затопило

Город Тулун в Иркутской области, который месяц назад пострадал от сильных осадков, снова затопило.
Обновлено в 13:07
Происшествия

В строящемся загородном доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп

В строящемся загородном доме египетского полузащитника лондонской команды «Арсенал» Моххамеда эль-Ненни в Египте обнаруженный неопознанный труп, сообщает 27 апреля арабский портал 24.ае.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес

Галкин выложил фото с Пугачевой

Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:42
Авто

«Русский Гелик» за 1,2 млн рублей: уже изготовлено семь машин

Обновлено в 12:00
Религия

В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек

Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещаются лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено вчера в 08:25
Футбол

«Ювентус» не смог переиграть сборную звезд южнокорейской лиги

Обновлено вчера в 11:30
Футбол

Горлукович - о «Спартаке»: «Кононов - путь в никуда»

Есть сейчас действующий тренер, Кононов работает.
Обновлено в 12:30
Здоровье

Медики рассказали, какой овощ поможет похудеть

Врачи рассказали, что листовая капуста (кале) поможет избавиться от лишнего веса.
Обновлено вчера в 05:24
Армия и оружие

Пьяные бойцы ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе, заявили в ЛНР

Военнослужащие украинской армии в состоянии алкогольного опьянения обстреляли из минометов жилые дома в Донбассе.
Обновлено в 12:04
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное