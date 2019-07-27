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Армия и оружие В ДНР сообщили о решении Киева вывести «Азов» из Донбасса Замначальника Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинское командование приняло решение о выводе подразделения полка «Азов» из Донбасса.

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