Футбол
Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака»РИА Новости 12:55
Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:15, Вашингтон
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Аниту Цой увезли с фестиваля «Жара» на скорой помощи
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На несогласованном митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму задержали 1074 человека.
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В Подмосковье разбился легкомоторный самолет
«В 13:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о падении легкомоторного самолета по адресу: Московская область, городской округ Серпухов, деревня Подмоклово, река Ока»,— говорится в сообщении ведомства.
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Яшин анонсировал новую акцию протеста
Вышедших на улицы Москвы на несогласованную акцию протеста 27 июля Яшин назвал «настоящими гражданами и героями».
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Армия и оружие
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Замначальника Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинское командование приняло решение о выводе подразделения полка «Азов» из Донбасса.
Обновлено в 10:16
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Классическая трилогия Doom вышла на консолях
Bethesda выпустила версии Doom, Doom II и Doom 3 для всех актуальных консолей — PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
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Футбол
Хусаинов: судья правильно засчитал гол «Тамбова» в ворота «Спартака»
Судейская бригада под руководством Михаила Вилкова приняла правильное решение, засчитав мяч "Тамбова" в ворота "Спартака" в матче третьего тура чемпионата России по футболу.
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В СК допросили главреда «Дождя»
Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета по Москве допросили в субботу главного редактора «Дождя» Александры Перепеловой, сообщает сайт телеканала.
Обновлено в 16:10
Политика
Зеленский сфотографировался на одесском пляже
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию своего отдыха на городском пляже города Одесса.
Обновлено в 10:40
Авто
Составили рейтинг самых экологичных марок машин в России
Обновлено в 01:30
Футбол
Наставник «Тамбова» Григорян назвал Кононова топ-тренером
Главный тренер футбольного клуба "Тамбов" Александр Григорян после победы над московским "Спартаком" в третьем туре чемпионата России вступился за своего коллегу Олега Кононова.
Обновлено в 12:27
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» удалён. НТВ грозит судом
Повышенное внимание к трейлеру российского телесериала «Чернобыль», который будет показан на НТВ, не осталось без внимания канала.
Обновлено в 09:00
Авто
Старую Toyota Supra превратили во внедорожник с мотором от КамАЗа
Хозяин не стал утруждаться поисками оригинальных комплектующих и установил в купе дизельный двигатель Cummins 6BT объемом 5.9литра.
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Армия и оружие
В Судане озвучили число погибших 3 июня при разгоне лагеря в Хартуме
Обстановка в столице Судана и в целом в стране резко обострилась 3 июня, когда суданские военные разогнали часть палаточного лагеря в Хартуме перед штаб-квартирой главного командования ВС. В результате столкновений погибли несколько десятков человек.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В Сирии в окрестностях Дамаска на мине подорвался подросток
Юноша, пасший овец, погиб при взрыве мины, установленной боевиками в горном районе Западный Каламун в окрестностях Дамаска, передает САНА.
Обновлено в 15:16
Футбол
«Ньюкасл» хочет подписать защитника ПСЖ
Защитник ПСЖ Стэнли Нсоки может продолжить карьеру в Англии. Игроком интересуется «Ньюкасл». Стороны пока не могут сойтись в цене.
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Джоли отправилась в салон красоты в топе в бельевом стиле
Для появления на публике Джоли выбрала костюм в бельевом стиле — шелковый топ и брюки черного цвета.
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В Московской области пройдет фестиваль граффити «Культурный код»
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Политика
Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией.
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Шоу-бизнес
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Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
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Опубликованы «живые» фото нового мобильного аккумулятора Xiaomi с беспроводной зарядкой
Во Всемирной сети опубликовали «живые» фотоснимки мобильного аккумулятора от Xiaomi.
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