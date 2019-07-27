Футбол

Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака»РИА Новости 12:55

Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".
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Кононов — о фанатах «Спартака», требующих его отставки: «Да не буду я им отвечать»

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«Сними пиджак, Шалимов прав» Болельщики «Спартака» — Кононову на матче с «Тамбовом»

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Газета.Ru15:33
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:15, Вашингтон
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Хусаинов: судья правильно засчитал гол «Тамбова» в ворота «Спартака»

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Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета по Москве допросили в субботу главного редактора «Дождя» Александры Перепеловой, сообщает сайт телеканала.
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Наставник «Тамбова» Григорян назвал Кононова топ-тренером

Главный тренер футбольного клуба "Тамбов" Александр Григорян после победы над московским "Спартаком" в третьем туре чемпионата России вступился за своего коллегу Олега Кононова.
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В Сирии в окрестностях Дамаска на мине подорвался подросток

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