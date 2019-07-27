Футбол
Фанаты «Спартака» провели акцию с пиджаками на матче с «Тамбовом»Чемпионат 09:49
Болельщики московского «Спартака» провели акцию с пиджаками на матче 3-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 11:42, Вашингтон
Политика
Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Сети
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие
Минобороны Сербии получило 10 бронетранспортеров из России
Минобороны Сербии сообщило о доставке 10 бронетранспортеров из России воздушным путем.
Обновлено в 11:24
Футбол
«Спартак» решил расстаться с Мельгарехо
Обновлено в 08:01
Происшествия
ФБР обнаружило мужское тело с пришитой головой женщины
Сообщается, что в ходе обыска в здании были найдены сваленные в кучу части тел, в частности «ведра с головами, руками и ногами», «наполненный мужскими гениталиями холодильник», голову женщины, пришитую к крупному мужскому торсу, висящему на стене «как Франкенштейн».
Обновлено вчера в 20:22
Гаджеты
Чипсет MediaTek Helio G90 будет представлен 30 июля
Нет никаких конкретных характеристик нового чипсета, предположения указывают на модификацию Helio P90, который представляет собой восьмиядерный процессор, построенный на 12-нм техпроцессе.
Обновлено в 05:22
Кино
На Аляске погибла актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске.
Обновлено в 07:34
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
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Обновлено в 09:09
Общество
Путин ужесточил наказание для водителей, не пропускающих скорую
Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих наказание за воспрепятствование работе медицинских работников.
Обновлено вчера в 10:18
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в третьем туре РПЛ
Обновлено в 11:36
Общество
Группа протестующих устроила шествие в Москве
Группа протестующих, пришедших в район Тверской улицы на несанкционированную акцию, устроила шествие по бульварам к Чистым прудам.
Обновлено в 10:26
Общество
Шнуров написал стих о лицах начальства
Шнуров сравнил методы, которые использует российское начальство, со старыми ботоксными лицами.
Обновлено в 10:06
Политика
Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей
Юриста Фонда борьбы с коррупцией, экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (ст. 20.2 КоАП), об этом она сообщила в Twitter.
Обновлено в 11:22
Происшествия
В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море
Дети 12, 13 и 14 лет пропали после купания в Каспийском море. В последний раз их видели живыми, плавающими на надувном матрасе.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Экс-главу правительства Астраханской области арестовали
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
Обновлено в 09:38
Общество
Житель Канады сорвал джекпот национальной лотереи в размере $45,5 млн
Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов ($45,5 млн) разыгран в Канаде.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Протестующие устроили шествие по центру Москвы
Обновлено в 11:23
Экономика
Счетная палата признала провал пенсионной системы в России
Представитель ведомства указала, что государство принимает меры, чтобы выправить ситуацию, однако пенсионная система остается неэффективной и никак не влияет на уровень пенсионного обеспечения граждан.
Обновлено вчера в 08:57
Футбол
«Крылья Советов» проиграли «Уфе»
Закончилась встреча третьего тура чемпионата России по футболу, в рамках которого "Уфа" на своем поле принимала "Крылья Советов".
Обновлено в 09:38
Происшествия
Двух задержанных на акции в Москве подростков отпустили
Обновлено в 11:27
Авто
Названы топ-10 марок авто с наивысшим экологическим классом в России
В начале 2019 года в России насчитывалось 264 тыс. легковых автомобилей с наивысшим экологическим классом («Евро-6»), что составляет 0,6% от всего автопарка страны.
Обновлено в 01:40
Общество
Ученые выяснили, почему многие люди пьют до потери сознания
Обновлено в 01:45
Политика
Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на пляже
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
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Политика
В Госдуму внесли проект о запрете владения иностранцам IT-компаниями
Антон Горелкин предлагает изменить статью «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и ст.18 закона «О персональных данных».
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Турция пригрозила США отказом от покупки самолетов Boeing
Турция может отказаться от покупки самолетов Boeing, если США не станут поставлять республике американские зенитные ракетные системы Patriot.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Лавров проводит встречу с главой МИД Суринама
Официальный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Суринам начался в субботу со встречи с главой внешнеполитического ведомства этой страны Илдиз Поллак-Бейгле.
Обновлено в 08:39