Футбол

Фанаты «Спартака» провели акцию с пиджаками на матче с «Тамбовом»Чемпионат 09:49

Болельщики московского «Спартака» провели акцию с пиджаками на матче 3-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Фанаты «Спартака» провели акцию с пиджаками на матче с «Тамбовом»

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Фанаты «Спартака» провели акцию на матче с «Тамбовом»

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