Главным арбитром встречи на "Мордовия Арене" будет Михаил Вилков из Нижнего Новгорода, который считается "неудобным" судьей для "красно-белых". Онлайн-трансляция матча "Тамбов" - "Спартак" начнется 27 июля в 16:30.

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Политика К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.

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Происшествия В Подмосковье самолет упал в карьер Самолет упал в карьер с водой и затонул. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, на борту находились пилот и пассажир.

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Общество Более 40% россиян не заметили усиления поддержки семей с детьми Большинство россиян (42%) уверены, что власти страны за последний год никак не увеличили поощрения рождаемости и поддержки семей с детьми, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса службы специальной связи и информации ФСО.

Армия и оружие Бронемашины БРДМ-2 доставлены в Сербию из России В Минобороны Сербии сообщили, что десять бронемашин БРДМ-2 доставлены в страну из РФ.

Политика Путин погрузился в батискафе к месту гибели подлодки Президент России Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, передает ТАСС.

Происшествия Участники чемпионата мира пострадали от обрушения в ночном клубе Несколько участников чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу получили повреждения в результате обрушения потолка в одном из ночных клубов города.

Космос Частная ракета из Японии упала в море после запуска Космическая ракета МОМО-4, разработанная частной коммерческой компанией, упала в море после запуска в Японии.

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Политика ЦАР отозвала признание независимости Косова Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.

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Политика Председатель штаба «Слуги народа» рассказал, кто возглавит Минздрав и Минобраз Новоизбранный депутат Рады Сергей Бабак («Слуга народа») ранее разрабатывал законопроекты в данной сфере, поэтому вполне способен возглавить ведомство, сказал Корниенко.

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Интернет Официальное приложение WhatsApp появится на iPad Согласно источнику, WhatsApp отложил выпуск приложения для iPad, потому что сначала разработчик хотел изначально построить мультиплатформенную систему.

Политика Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.