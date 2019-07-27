Футбол

Онлайн-трансляция матча РПЛ «Тамбов» - «Спартак»Российская газета 02:00

Тамбов — Спартак
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Саранск, Мордовия Арена
Главным арбитром встречи на "Мордовия Арене" будет Михаил Вилков из Нижнего Новгорода, который считается "неудобным" судьей для "красно-белых". Онлайн-трансляция матча "Тамбов" - "Спартак" начнется 27 июля в 16:30.
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